Не успевают пополнять резервы: в ISW рассказали о темпах потерь армии РФ

Армия РФ несет значительные потери по всей линии фронта в Украине, что едва успевает пополнять свои резервы.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что спикер командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо 7 декабря заявил, что в ноябре 2023 года на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях российские войска потеряли почти 11 тысяч человек.

Как отмечают в ISW, на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях сейчас оперативные темпы боевых действий ниже, чем на Авдеевском.

"Эти зарегистрированные потери армии РФ свидетельствуют о том, что количество погибших россиян в районе Авдеевки может быть еще выше, учитывая темп боевых действий. Ранее украинские официальные лица сообщали, что российские силы потеряли 5000 военнослужащих убитыми и ранеными вблизи Авдеевки и Марьянки между 10 и 26 октября, когда российские силы начали две волны тяжеломеханизированных штурмов, чтобы захватить Авдеевку", - подчеркнули аналитики.

Сейчас российские войска проводят массированные пехотные штурмы с целью захвата Авдеевки, очевидно, пытаясь сохранить бронетехнику, несмотря на риск еще больших потерь живой силы.

Кроме того, оккупанты несут значительные потери и при обороне на левом берегу Херсонской области. Так, ВСУ ликвидировали более 1200 российских военнослужащих и ранили более 2200 между 17 октября и 17 ноября.

Также украинские войска продолжают контрнаступательные действия на западе Запорожской области, где наносят аналогичные потери российским войскам, обороняющимся на этом участке фронта.

ISW не может подтвердить предоставленные Генштабом ВСУ данные о потерях окупантов, а достоверные данные о потерях россиян в Украине отсутствуют.

"Если данные, предоставленные Украиной, в общем точны, они свидетельствуют о том, что российские операции в Украине в целом очень изнурительны и что большие потери России являются не только результатом самых дорогих российских наступательных операций вблизи Авдеевки", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что Россия ежемесячно мобилизует от 20 до 40 тысяч человек, и этот показатель может быть ниже текущего темпа потерь российской армии в Украине.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что российские военные с 9 ноября по 1 декабря завербовали 42 тысячи человек.

"Украинские данные по российским потерям вдоль линии фронта свидетельствуют о том, что месячные потери россиян могут превышать цифру в 20 000 новых мобилизованных ежемесячно. Все доступные цифры, вероятно, преувеличены, но они совпадают с условиями на поле боя и свидетельствуют о том, что российские военные смогли лишь поддерживать текущий уровень укомплектованности в Украине, несмотря на заявленное высокое количество новобранцев", - отмечают в ІSW.

По мнению аналитиков, значительные потери на поле боя, по всей вероятности, помешают российским силам полностью пополнить и восстановить существующие подразделения в Украине и сформировать новые оперативные и стратегические резервы.

"Однако Россия, похоже, может продолжать нести такие потери и компенсировать их новыми кадрами, пока президент Владимир Путин способен сдерживать негативные последствия", - резюмировали аналитики.

Путин увеличил численность армии РФ

Напомним, 1 декабря Путин подписал указ об увеличении официальной конечной численности вооруженных сил России с 2,039 млн человек до 2,209 млн человек, а общей численности российского военного личного состава с 1,15 млн до 1,32 млн.

Согласно указу, численность российских военнослужащих увеличится почти на 170 тысяч человек.

"Продолжающиеся широкомасштабные усилия по криптомобилизации (такие как вербовка добровольцев и мигрантов в российскую армию), частичная мобилизация, количество российского персонала, завершающего военную службу, и потери россиян в Украине вероятно объясняют чистое увеличение боевого персонала на 170 200. Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года, скорее всего, устанавливает 2,209 миллиона человек как новую официальную конечную численность, а не предписывает значительно увеличить общую численность российской армии", - подчеркивают аналитики Института изучения войны (ISW).