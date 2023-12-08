Не встигають поповнювати резерви: в ISW розповіли про темпи втрат армії РФ

Армія РФ зазнає значних втрат по всій лінії фронту в Україні, що ледве встигає поповнювати свої резерви.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо 7 грудня заявив, що у листопаді 2023 року на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках російські війська втратили майже 11 тисяч осіб.

Як зауважують в ISW, на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках нині оперативні темпи бойових дій нижчі, ніж на Авдіївському.

"Ці зареєстровані втрати армії РФ свідчать про те, що кількість загиблих росіян у районі Авдіївки може бути ще вищою, враховуючи темп бойових дій. Раніше українські офіційні особи повідомляли, що російські сили втратили 5000 військовослужбовців убитими та пораненими поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на захід від Донецька) між 10 і 26 жовтня, коли російські сили розпочали дві хвилі важкомеханізованих штурмів, щоб захопити Авдіївку", - підкреслили аналітики.

Наразі російські війська проводять масовані піхотні штурми з метою захоплення Авдіївки, очевидно, намагаючись зберегти бронетехніку, незважаючи на ризик ще більших втрат живої сили.

Крім того, окупанти несуть значні втрати і при обороні на лівому березі Херсонської області. Так, ЗСУ ліквідували понад 1200 російських військовослужбовців і поранили понад 2200 між 17 жовтня та 17 листопада.

Також українські війська продовжують контрнаступальні дії на заході Запорізької області, де завдають аналогічних втрат російським військам, що обороняються на цій ділянці фронту.

ISW не може підтвердити надані Генштабом ЗСУ дані про втрати окупантів, а достовірні дані про втрати росіян в Україні відсутні.

"Якщо дані, надані Україною, загалом точні, вони свідчать про те, що російські операції в Україні загалом є дуже виснажливими і що великі втрати Росії є не лише результатом найдорожчих російських наступальних операцій поблизу Авдіївки", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що Росія щомісяця мобілізує від 20 до 40 тисяч осіб, і цей показник може бути нижчим, ніж поточний темп втрат російської армії в Україні.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв раніше заявляв, що російські військові з 9 листопада по 1 грудня завербували 42 тисячі осіб.

"Українські дані щодо російських втрат уздовж лінії фронту свідчать про те, що місячні втрати росіян можуть перевищувати цифру в 20 000 нових мобілізованих щомісяця. Всі доступні цифри, ймовірно, перебільшені, але вони збігаються з умовами на полі бою і свідчать про те, що російські військові змогли лише підтримувати поточний рівень укомплектованості в Україні, незважаючи на заявлену високу кількість новобранців", - наголошують в ІSW.

На думку аналітиків, значні втрати на полі бою, ймовірно, перешкодять російським силам повністю поповнити та відновити існуючі підрозділи в Україні та сформувати нові оперативні та стратегічні резерви.

"Проте Росія, схоже, може продовжувати нести такі втрати та компенсувати їх новими кадрами, доки президент Володимир Путін здатний стримувати негативні внутрішні наслідки", - резюмували аналітики.

Путін збільшив чисельність армії РФ

Нагадаємо, 1 грудня Путін підписав указ про збільшення офіційної кінцевої чисельності збройних сил Росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб, а загальної чисельності російського військового особового складу з 1,15 млн до 1,32 млн.

Згідно з указом, чисельність російських військовослужбовців збільшиться майже на 170 тисяч осіб.

"Триваючі широкомасштабні зусилля з криптомобілізації (такі як вербування добровольців і мігрантів до російської армії), часткова мобілізація, кількість російського персоналу, який завершує військову службу, і втрати росіян в Україні ймовірно пояснюють чисте збільшення бойового персоналу на 170 000 осіб між 25 серпня 2022 р. та 1 грудня 2023 р. Таким чином, указ Путіна від 1 грудня 2023 року, швидше за все, встановлює 2,209 мільйона осіб як нову офіційну кінцеву чисельність, а не наказує значно збільшити загальну чисельність російської армії", - підкреслюють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).