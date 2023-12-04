В ISW пояснили, навіщо Путін збільшив чисельність армії РФ

Указ російського диктатора Володимира Путіна про збільшення штату армії, ймовірно, є офіційним визнанням нинішньої кінцевої чисельності збройних сил РФ, а не наказом про негайне збільшення чисельності російських солдатів..

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 1 грудня Путін підписав указ про збільшення офіційної кінцевої чисельності Збройних сил Росії з 2,039 млн осіб до 2,209 млн осіб, а загальної чисельності російського військового особового складу з 1,15 млн до 1,32 млн.

Згідно з указом, чисельність російських військовослужбовців збільшиться майже на 170 тисяч осіб.

"Збільшення на 170 000 російських солдатів між попереднім указом Путіна від 25 серпня 2022 року та указом від 1 грудня 2023 року, ймовірно, є формальним підтвердженням чистого збільшення, а не закликом негайно додатково збільшити поточну кількість бойового персоналу", - вважають аналітики.

Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 9 листопада заявив, що з 1 січня 2023 року російські військові набрали 410 000 військовослужбовців за контрактом, добровольців та призовників, а 1 грудня він повідомив, що армія РФ з початку року поповнилася 452 000 тисячами солдатів.

У вересні 2022 року російський уряд оголосив, що відповідно до указу Путіна про часткову мобілізацію російські військові мобілізують 300 тис. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 листопада заявив, що російські сили зазнали понад 300 тисяч втрат (убитих і поранених) в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Триваючі широкомасштабні зусилля з криптомобілізації (такі як вербування добровольців і мігрантів до російської армії), часткова мобілізація, кількість російського персоналу, який завершує військову службу, і втрати росіян в Україні ймовірно пояснюють чисте збільшення бойового персоналу на 170 000 осіб між 25 серпня 2022 р. та 1 грудня 2023 р. Таким чином, указ Путіна від 1 грудня 2023 року, швидше за все, встановлює 2,209 мільйона осіб як нову офіційну кінцеву чисельність, а не наказує значно збільшити загальну чисельність російської армії", - підкреслюють в ISW.

Як раніше повідомляли аналітики ISW, у Кремлі ще не прийняли рішення щодо оголошення в РФ нової хвилі мобілізації, оскільки російська влада стурбована можливими негативними реакціями у суспільстві.

Як вважають експерти, до президентських виборів 2024 року нової хвилі мобілізації у країні-агресорі РФ, швидше за все, не буде.

Мобілізація в РФ

У вересні 2022 року Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Тоді офіційно планували призвати 300 тисяч резервістів.

Наразі в РФ не припиняється прихована мобілізація.

Від початку 2023 року Міноборони країни-агресорки активізувало схему вербування російських ув'язнених для участі у бойових діях в Україні, щоб збільшити чисельність угрупувань.

Навесні британська розвідка інформувала, що російська влада націлилася на вербування мігрантів із Центральної Азії, які працюють у РФ, задля відтермінування нової відкритої мобілізації.

Крім того, за даними української розвідки, загарбники від початку 2022 року примусово мобілізували до своєї армії від 55 тис. до 60 тис. чоловіків на окупованих територіях України.