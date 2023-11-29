Кремль позбавляє мігрантів громадянських прав, щоб відправляти їх на війну в Україну, - ISW

Російські чиновники намагаються ще більше позбавити громадянських прав мігрантів, які живуть в РФ, щоб підтримати поточні зусилля з примусу мігрантів до військової служби, а також заспокоїти дедалі більш ксенофобних російських ультранаціоналістів.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 28 листопада кремлівське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що МВС Росії підготувало проект закону, який передбачає введення режиму «контрольованого перебування» в Росії для мігрантів, які не мають законних підстав для перебування в країні, в тому числі тих, у кого прострочені або анульовані міграційні документи.

Повідомляється, що в законопроекті заборонять мігрантам реєструвати бізнеси, здійснювати операції з нерухомістю, купувати і продавати транспортні засоби, керувати автомобілем, отримувати водійські права, відкрити банківський рахунок, переказувати гроші та одружуватися.

Проєкт закону вимагатиме від мігрантів повідомляти владу про місце свого проживання в Росії, а тих, хто порушить обмеження, будуть депортувати або саджати в тюрму.

Обмеження запропонованого міграційного статусу, ймовірно, мають на меті ще більше відштовхнути велику кількість мігрантів від економічного та соціального життя в Росії та зробити військову службу одним із небагатьох способів залишитися в країні.

"Російська влада продовжує широкомасштабні спроби примусити як мігрантів, так і тих, хто отримав паспорт РФ, підписувати військові контракти, погрожуючи депортацією та втратою громадянства. Російська влада також змушує мігрантів воювати в Україні в обмін на російське громадянство", - підкреслили в ISW.

Там додали, що запропонований законопроект також, ймовірно, має на меті заспокоїти російських ультранаціоналістів, які дедалі частіше закликають до жорстких репресій щодо мігрантів і нарікають на російську міграційну політику.

Один російський пропагандист назвав обмеження напівзаходами та закликав російську владу запровадити ще більш жорстку політику щодо мігрантів.

"Схоже, що Кремль продовжує боротися за те, щоб поєднати зусилля, спрямовані на збільшення промислового потенціалу Росії, одночасно примушуючи мігрантів до військової служби та позбавляючи їх мотивації працювати в Росії. Намагання заспокоїти російських ультранаціоналістів можуть пояснити все більш непослідовну та суперечливу політику Кремля щодо примусу мігрантів до військової служби та зростаючий тиск на російську внутрішню робочу силу", - підкреслили аналітики.

Як раніше повідомляли аналітики ISW, Росія надалі стикається з дефіцитом кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили на тлі непослідовної та суперечливої політики російської влади , яка намагається збільшити російський промисловий потенціал та чисельність збройних сил. Кремль позбавляє росіян, що втекли з Росії, та трудових мігрантів стимулів до роботи в країні.

Наразі РФ вербує на війну з Україною жителів найбідніших регіонів, обіцяючи їм високі зарплати, та мігрантів з Азії. Однак навіть це не допомагає набрати необхідну кількість добровольців.