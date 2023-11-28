В ISW розповіли, як негода вплинула на бойові дії на фронті

Циклон у Чорному морі та на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та окупованої України та впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські джерела опублікували фото та відео наслідків впливу циклону на цивільну та транспортну інфраструктуру в прибережних районах Краснодарського краю, зокрема поблизу Сочі, Анапи, Геленджика, Новоросійська та Таупсе.

Крім того, прибережні райони окупованого Криму, окупованої Херсонської області та більшої частини Одеської області постраждали від сильного снігу та вітру, внаслідок чого значна частина населення залишилася без електрики.

ВМС України повідомило, що шторм в Чорному морі змусив Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування. Також найближчими днями зросте загроза мін у Чорному морі як для військових, так і для цивільних суден, оскільки шторм розірвав сітки бонів і розсіяв мінні поля, внаслідок чого міни дрейфуватимуть по всьому північно-західному узбережжю Чорного моря.

Російські ЗМІ також повідомили, що шторм пошкодив залізничні лінії в прибережних районах, що може мати матеріально-технічні наслідки для армії РФ в окупованому Криму та на півдні України.



"Незважаючи на складні погодні умови, як російські, так і українські сили продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільніше через сніг і, як наслідок, погану видимість", - підкреслили в ISW.

Як повідомляють російські військові блогери, сильний сніг і вітер погіршили видимість і ускладнили аеророзвідку і артилерійське коректування на Херсонському напрямку, але українські сили скористалися умовами недостатньої видимості для закріплення позицій на східному (лівому) березі Дніпра.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська на Таврійському напрямку (від Авдіївки до західної частини Запорізької області) скоротили використання артилерії в півтора рази та використання безпілотників у шість разів через погодні умови, але підкреслив, що російські війська продовжують посилено використовувати авіацію на Авдіївському напрямку.

"Складні зимові умови змусять обидві сторони більше покладатися на наземні атаки під керівництвом піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції", - зауважують в ISW.

Натомість у розвідці Британії припускають, що з настанням холодної зимової погоди на сході України не передбачається значущих змін на передовій.