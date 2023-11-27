РФ стикнулася з гострою нестачею кваліфікованої робочої сили, - ISW

Росія надалі стикається з дефіцитом кваліфікованої та некваліфікованої робочої сили на тлі непослідовної та суперечливої політики російської влади , яка намагається збільшити російський промисловий потенціал та чисельність збройних сил.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Росія надалі стикається з дефіцитом робочої сили, а Кремль позбавляє росіян, що втекли з Росії, та трудових мігрантів стимулів до роботи в країні.

Так, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін 25 листопада заявив, що багато росіян, які покинули Росію через повномасштабне вторгнення в Україну, повертаються до Росії, оскільки не змогли знайти роботу за кордоном.

Володін попередив, що Росія не «чекає їх з розпростертими обіймами», і заявив, що вони «зрадили Росію, родичів і друзів».

Одни відомий російський блогер погодився із заявами Володіна, але зазначив, що Росія продовжує стикатися з гострою нестачею кваліфікованої робочої сили, і охарактеризував кількість росіян, які повертаються, як «катастрофічно малу».

Пропагандист додав, що нестача робочої сили збільшила кількість мігрантів, які шукають роботу в Росії, і критикував російську владу за їх « політику відкритих дверей» щодо міграції.

"Схоже, що російський уряд намагається поєднати неузгоджені та конкуруючі цілі, віддаючи пріоритет мобілізації, щоб відправити робочу силу на передову за рахунок національної робочої сили Росії, одночасно впроваджуючи політику, яка обмежує перспективи мігрантів працювати в Росії", - підкреслили в ISW.

Крім того, російські правоохоронні органи також примушують мігрантів як з російським громадянством, так і без громадянства до російської військової служби, що ще більше зменшує здатність мігрантів поповнювати робочу силу в РФ.

"Непослідовна та суперечлива політика Кремля спрямована на досягнення взаємосуперечливих цілей: зменшити негативні наслідки для внутрішньої російської робочої сили, одночасно позбавляючи мігрантів стимулів працювати в Росії та заохочуючи росіян повертатися з-за кордону, не надаючи їм можливості працювати і намагаючись залучити їх до участі у війні, від якої вони втекли. Однак погана реалізація цієї політики не створила жодних явних чи неминучих загроз російській економіці чи військовим зусиллям на даний момент", - підкреслили в ISW.

Нагадаємо, як вважають експерти, перед президентськими виборами 2024 року нової хвилі мобілізації у країні-агресорі РФ, швидше за все, не буде.

Наразі РФ вербує на війну з Україною жителів найбідніших регіонів, обіцяючи їм високі зарплати, та мігрантів з Азії. Однак навіть це не допомагає набрати необхідну кількість добровольців.