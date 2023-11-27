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РФ столкнулась с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы, - ISW
Россия сталкивается с дефицитом квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы на фоне непоследовательной и противоречивой политики российской власти, пытающейся увеличить российский промышленный потенциал и численность вооруженных сил.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что Россия в дальнейшем сталкивается с дефицитом рабочей силы, а Кремль лишает сбежавших из России россиян и трудовых мигрантов стимулов к работе в стране.
Так, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин 25 ноября заявил, что многие россияне, покинувшие Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, возвращаются в Россию, поскольку не смогли найти работу за границей.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Володин предупредил, что Россия не «ждет их с распростертыми объятиями», и заявил, что они «предали Россию, родственников и друзей».
Одни известный российский блоггер согласился с заявлениями Володина, но отметил, что Россия продолжает сталкиваться с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы, и охарактеризовал количество возвращающихся россиян как «катастрофически малую».
Пропагандист добавил, что недостаток рабочей силы увеличил количество мигрантов, ищущих работу в России, и критиковал российские власти за их «политику открытых дверей» по миграции.
"Похоже, что российское правительство пытается соединить несогласованные и конкурирующие цели, отдавая приоритет мобилизации, чтобы отправить рабочую силу на передовую за счет национальной рабочей силы России, одновременно внедряя политику, ограничивающую перспективы мигрантов работать в России", - подчеркнули в ISW.
Кроме того, российские правоохранительные органы также принуждают мигрантов как с российским гражданством, так и без гражданства служить в армии, что еще больше уменьшает способность мигрантов пополнять рабочую силу в РФ.
"Непоследовательная и противоречивая политика Кремля направлена на достижение взаимно противоречивых целей: уменьшить негативные последствия для внутренней российской рабочей силы, одновременно лишая мигрантов стимулов работать в России и поощряя россиян возвращаться из-за границы, не предоставляя им возможности работать и пытаясь привлечь их к участию в войне, от которой они скрылись. Однако плохая реализация этой политики не создала никаких явных или неизбежных угроз российской экономике или военным усилиям на данный момент", - подчеркнули в ISW.
Напомним, как считают эксперты, перед президентскими выборами 2024 г. новой волны мобилизации в стране-агрессоре РФ, скорее всего, не будет.
Сейчас РФ вербует на войну с Украиной жителей беднейших регионов, обещая им высокие зарплаты и мигрантов из Азии. Однако даже это не помогает набрать необходимое количество добровольцев.