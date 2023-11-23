В ISW объяснили, почему Путин заговорил о переговорах

Российский диктатор Владимир Путин, выступая на саммите G20, заявил, что Россия готова участвовать в содержательных переговорах, надеясь, что Запад будет давить на Украину, заставляя пойти на уступки РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Путин переформулировал позицию Кремля по войне Израиля и ХАМАС в гораздо более антиизраильскую позицию, пытаясь продемонстрировать якобы лицемерие осуждения Западом российского вторжения в Украину.

Путин заявил, что участники саммита G20, выразившие шок в связи с продолжением российской войны в Украине, должны быть «шокированы» «кровавым» Евромайданом 2014 года в Украине и последующей войной, которую «киевский режим развязал против собственного народа» и «уничтожением гражданского населения в секторе Газа».

"Заявление Путина от 22 ноября о войне Израиля и ХАМАС, где речь идет о «уничтожении гражданского населения Палестины», значительно отличается от предыдущей риторики Кремля, которая в основном сосредотачивалась на призывах к миру. Но Путин продолжает использовать эту войну для подрыва поддержки Западом Украины, а также сигнализирует о потенциально растущей поддержке интересов Ирана в регионе и готовности противостоять Израилю", - отмечают в ISW.

Кроме того, Путин заявил, что мир должен "подумать о том, как остановить войну, инициированную Россией в Украине", фальшиво сигнализируя о готовности участвовать в содержательных мирных переговорах в Украине.

"Путин и другие российские официальные лица регулярно ложно заявляли, что Кремль готов вести переговоры, чтобы прекратить войну, сигнализируя, что Кремль поддерживает свои максималистские цели, включая территориальные претензии и изменение режима. Официальные лица Кремля проталкивали этот нарратив, утверждая, что Украина отказывается вести переговоры с Россией, что, скорее всего, заставит западных чиновников преждевременно предлагать выгодные России уступки, а не участвовать в содержательных, добросовестных переговорах", - подчеркнули в ISW.

В то же время, украинские официальные лица постоянно выражали свою готовность вести переговоры с Россией исключительно тогда, когда РФ выведет свои войска с международно признанной территории Украины, включая Донбасс и Крым.

Аналитики ISW не заметили никаких признаков того, что Путин не сохраняет своих максималистских целей и подчеркивают, что преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем.

Переговоры с РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.

Напомним, что украинские власти, включая Зеленского, многократно заявляла об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.

При этом еще 30 сентября 2022 года, когда Путин подписал указы о признании Россией "независимости" оккупированных РФ территорий Запорожской и Херсонской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ, вводивший это решение в действие, тогда же подписал Зеленский.