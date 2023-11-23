В ISW пояснили, чому Путін заговорив про переговори

Російський диктатор Володимир Путін, виступаючи на саміті G20 заявив, що Росія готова брати участь у змістовних переговорах, сподіваючись, що Захід буде тиснути на Україну, змушуючи піти на поступки РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін переформулював позицію Кремля щодо війни Ізраїлю та ХАМАС на набагато більш антиізраїльську позицію, намагаючись продемонструвати нібито лицемірство засудження Заходом російського вторгнення в Україну.

Путін заявив, що учасники саміту G20, які висловили шок у зв’язку з продовженням російської війни в Україні, натомість повинні бути «шоковані» «кривавим» Євромайданом 2014 року в Україні та подальшою війною, яку «київський режим розв’язав проти власного народу» та «знищенням цивільного населення в в секторі Газа».

"Заява Путіна від 22 листопада щодо війни Ізраїлю та ХАМАС, де йдеться про «знищення цивільного населення Палестини», значно відрізняється від попередньої риторики Кремля, яка здебільшого зосереджувалося на закликах до миру. Але Путін продовжує використовувати цю війну для підриву підтримки Заходом України, а також сигналізує про потенційно зростаючу підтримку інтересів Ірану в регіоні та готовність протистояти Ізраїлю", - зауважують в ISW.

Крім того, Путін заявив, що світ повинен «подумати про те, як зупинити війну, ініційовану Росією в Україні», фальшиво сигналізуючи про готовність брати участь у змістовних мирних переговорах в Україні.

"Путін та інші російські офіційні особи регулярно неправдиво заявляли, що Кремль готовий вести переговори, щоб припинити війну, сигналізуючи, що Кремль підтримує свої максималістські цілі, включаючи територіальні претензії та зміну режиму. Офіційні особи Кремля проштовхували цей наратив, стверджуючи, що Україна не бажає вести переговори з Росією, що, швидше за все, змусить західних чиновників передчасно пропонувати вигідні для Росії поступки, а не брати участь у змістовних, добросовісних переговорах", - підкреслили в ISW.

Натомість українські офіційні особи постійно висловлювали свою готовність вести переговори з Росією виключно тоді, коли РФ виведе свої війська з міжнародно визнаної території України, включаючи Донбас і Крим.

Аналітики ISW не помітили жодних ознак того, що Путін не зберігає своїх максималістських цілей, і підкреслюють, що передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому.

Переговори з РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.

Нагадаємо, що українська влада, включаючи Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.

При цьому ще 30 вересня 2022 року, коли Путін підписав укази про визнання Росією "незалежності" окупованих самою ж Росією територій Запорізької та Херсонської областей, Рада національної безпеки та оборони України констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним. Відповідний указ, який вводив це рішення у дію, тоді ж підписав Зеленський.