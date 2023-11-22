Байден і Сі проігнорували зустріч G20 у якій прийняв участь Путін

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів у середу онлайн зустріч лідерів країн "Великої 20", однак лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Джо Байден відмовилися від участі в саміті.

Про це пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Індії Віней Кватра заявив на брифінгу у вівторок, що "переважна більшість" лідерів G-20 була присутня під час зустрічі, але Байден пропустив саміт, а Сі Цзіньпін відрядив замість себе прем'єра Лі Цян.

Видання повідомляє, що така заміна відбулася на тлі інформації про те, що Кремль підтвердив участь російського президента Путіна у саміті, а також те, що він виступить перед зібранням світових лідерів.

Зазначається, що сьогоднішня зустріч відбувається в той час, коли Моді завершує головування Індії в G20. Індійський лідер використав однорічний термін, який закінчується цього місяця, щоб продемонструвати зростаючий глобальний вплив південноазійської країни напередодні національних виборів, призначених на початок наступного року, на яких Моді претендуватиме на третій термін на посаді прем'єр-міністра.

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, 15 листопада очільник Китаю Сі Цзіньпін вперше 2017 року з прибув з візитом до Сполучених Штатів після того, як президент Джо Байден заявив, що прагне відновити нормальний зв’язок із Пекіном.

Під час тієї зустрічі лідери обговорювали і Україну, оскільки російські ядерні провокації та їхня гра з темою ядерної загрози становлять червону лінію для Китаю. Історія показує, що китайці вважають це неприпустимим, реагуючи рішуче при кожному порушенні.

Під час державного візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, він особисто застеріг та відмовив президента РФ Володимира Путіна від використання ядерної зброї в Україні. Пекін відчуває занепокоєння щодо війни Росії, навіть попри мовчазну підтримку Кремля.

На офіційному сайті Білого дому зазначається, що Байден під час зустрічі із Сі Цзіньпінем підтвердив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами продовжуватимуть підтримувати захист України від російської агресії, щоб забезпечити вихід України з цієї війни як демократичної, незалежної, суверенної та процвітаючої нації, яка здатна стримувати та захищатися від майбутньої агресії.