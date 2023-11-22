Байден и Си проигнорировали встречу G20, в которой принял участие Путин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в среду онлайн встречу лидеров стран "Большой 20", однако лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден отказались от участия в саммите.

Об этом пишет Bloomberg .

Министр иностранных дел Индии Виней Кватра заявил на брифинге во вторник, что "подавляющее большинство" лидеров G-20 присутствовало во время встречи, но Байден пропустил саммит, а Си Цзиньпин направил вместо себя премьера Ли Цян.

Издание сообщает, что такая замена произошла на фоне информации о том, что Кремль подтвердил участие российского президента Путина в саммите, а также то, что он выступит перед собранием мировых лидеров.

Отмечается, что сегодняшняя встреча проходит в то время, когда Моде завершает председательство Индии в G20. Индийский лидер использовал годовой срок, который истекает в этом месяце, чтобы продемонстрировать растущее глобальное влияние южноазиатской страны накануне национальных выборов, намеченных на начало следующего года, на которых Моде будет претендовать на третий срок в должности премьер-министра.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, 15 ноября глава Китая Си Цзиньпин впервые в 2017 году прибыл с визитом в Соединенные Штаты после того, как президент Джо Байден заявил, что стремится восстановить нормальную связь с Пекином.

В ходе встречи лидеры обсуждали и Украину, поскольку российские ядерные провокации и их игра с темой ядерной угрозы составляют красную линию для Китая. История показывает, что китайцы считают это недопустимым, реагируя при каждом нарушении.

Во время государственного визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву, он лично предостерег и отговорил президента РФ Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине. Пекин испытывает беспокойство по поводу войны России, даже несмотря на молчаливую поддержку Кремля.

На официальном сайте Белого дома отмечается, что Байден во время встречи с Си Цзиньпинем подтвердил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами будут продолжать поддерживать защиту Украины от российской агрессии, чтобы обеспечить выход Украины из этой войны как демократической, независимой, суверенной и преуспевающей нации, способная сдерживать и защищаться от предстоящей агрессии.