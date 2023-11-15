Встреча Байдена и Си Цзиньпина: чего ждать Украине

Во вторник глава Китая Си Цзиньпин впервые в 2017 году прибыл с визитом в Соединенные Штаты после того, как президент Джо Байден заявил, что стремится восстановить нормальную связь с Пекином.

Об этом пишет Reuters.

Встреча Си с Байденом, которая запланирована на 15 ноября, станет первой личной встречей между лидерами США и Китая за последние шесть лет и официальные лица США рассматривают ее как возможность "уменьшить трение" в том, что многие считают самым опасным соперничеством в мире.

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что Байден и Си также обсудят конфликт Израиля и ХАМАС в Газе, а также усилия США поддержать Украину в ее борьбе с российской армией.

Издание пишет, что менее чем за два часа до этого государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к министрам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и подчеркнул, что США верят в "регион, где экономики свободны выбирать свой собственный путь... где товары, идеи, люди перетекают законно и свободно.

Блинкен не упомянул Китай по имени, но его язык повторил риторику США последних лет, в которой Вашингтон обвинял Китай в запугивании меньших стран Индо-Тихоокеанского региона и попытке взорвать то, что США и их союзники называют порядком, основанным на правилах.

По словам Байдена, США не хотят отделяться от Китая, но хотят изменить экономические отношения к лучшему. Его администрация шагнула к упрощению некоторых критически важных американских цепей поставок из Китая, поскольку экономическая и военная конкуренция между двумя странами росла.

Чего ждать Украине от данной встречи

" РБК-Украина " ссылаясь на экспертов пишет, что российско-украинскую тему поднимут, но она не будет приоритетной.

Аналитик Александр Краев из Центра "Украинская призма" считает, что лидеры США и Китая будут обсуждать Украину по нескольким перспективам.

По его мнению, первое, что необходимо учесть – аспект ядерной безопасности. Российские ядерные провокации и их игра с темой ядерной угрозы составляют красную линию для Китая. История показывает, что китайцы считают это недопустимым, реагируя при каждом нарушении. Хотя они не упоминают о России напрямую, их реакция поступает почти мгновенно после заявлений Путина. В этом контексте Китай и США, сталкиваясь с кризисом в Украине, могут начать обсуждение взаимных ядерных гарантий, направленных на сдерживание России и других важных вопросов.

Второй аспект, по словам Краева, касается смены правил игры в международных отношениях, особенно после российского вторжения 24 февраля 2022 года. Здесь РФ показала, что международное право не эффективно, международные организации потеряли свою роль, и теперь сложно определить, что разрешено и что запрещено в международной политике.

"Больше нет правильного и неправильного в международной политике, – поэтому мы увидели рост числа конфликтов в Африке, Центральной, Восточной Азии и Европе. Россия открыла "ящик Пандоры", система находится в состоянии хаоса и этот хаос усиливается", - подчеркнул аналитик.

Возможен конфликт между Китаем и США

Китайско-американские отношения ухудшились после того, как в феврале Байден приказал сбить вероятно китайский шпионский воздушный шар, пролетевший над Соединенными Штатами.

В докладе Комиссии Конгресса США, который был опубликован в октябре, говорится, что Соединенные Штаты должны готовиться к возможным одновременным войнам с Китаем и Россией. Потому американские законодатели призывают администрацию Белого дома расширять вооруженные силы, укреплять альянсы и расширять программу модернизации ядерного оружия.

Вторжение России в Украину дает США ценны уроки в случае возможного конфликта с Китаем, начиная от снабжения боеприпасами и заканчивая инновациями в космосе.

Учитывая опыт России в войне против Украины, в Китае изучают влияние американского оружия и технологий, которые могут быть применены против китайских войск в потенциальной войне за Тайвань.