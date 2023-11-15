Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: чого чекати Україні

У вівторок очільник Китаю Сі Цзіньпін вперше 2017 року з прибув з візитом до Сполучених Штатів після того, як президент Джо Байден заявив, що прагне відновити нормальний зв’язок із Пекіном.

Про це пише Reuters.

Зустріч Сі з Байденом, яка запланована на 15 листопада, стане першою особистою зустріччю між лідерами США та Китаю за останні шість років і офіційні особи США розглядають її як можливість "зменшити тертя" в тому, що багато хто вважає найнебезпечнішим суперництвом у світі.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив журналістам, що Байден і Сі також обговорять конфлікт Ізраїлю та ХАМАС у Газі, а також зусилля США підтримати Україну в її боротьбі з російською армією.

Видання пише, що менш ніж за дві години до цього державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся до міністрів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) і підкреслив, що США вірять у "регіон, де економіки вільні обирати свій власний шлях... де товари, ідеї, люди перетікають законно та вільно".

Блінкен не згадав Китай по імені, але його мова повторила риторику США останніх років, у якій Вашингтон звинувачував Китай у залякуванні менших країн Індо-Тихоокеанського регіону та спробі підірвати те, що США та їхні союзники називають порядком, заснованим на правилах.

За словами Байдена, США не хочуть відокремлюватися від Китаю, але хочуть змінити економічні відносини на краще. Його адміністрація зробила крок до спрощення деяких критично важливих американських ланцюгів постачання з Китаю, оскільки економічна та військова конкуренція між двома країнами зростала.

Чого чекати Україні від даної зустрічі

"РБК-Україна" посилаючись на експертів пише, що російсько-українську тему порушать, але вона не буде пріоритетною.

Аналітик Олександр Краєв з Центру "Українська призма" вважає, що лідери США та Китаю будуть обговорювати Україну з декількох перспектив.

На його думку, перше, що необхідно врахувати – аспект ядерної безпеки. Російські ядерні провокації та їхня гра з темою ядерної загрози становлять червону лінію для Китаю. Історія показує, що китайці вважають це неприпустимим, реагуючи рішуче при кожному порушенні. Хоча вони не згадують Росію напряму, їхня реакція надходить майже миттєво після заяв Путіна. У цьому контексті, Китай та США, стикаючись з кризою в Україні, можуть розпочати обговорення взаємних ядерних гарантій, спрямованих на стримування Росії та інших важливих питань.

Другий аспект, за словами Краєва, стосується зміни правил гри в міжнародних відносинах, особливо після російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Тут РФ показала, що міжнародне право не ефективне, міжнародні організації втратили свою роль, і тепер важко визначити, що дозволено і що заборонено в міжнародній політиці.

"Більше немає правильного та неправильного в міжнародній політиці, – тому ми побачили зростання числа конфліктів в Африці, Центральній, Східній Азії та Європі. Росія відкрила "скриньку Пандори", система перебуває в стані хаосу і цей хаос посилюється", - підкреслив аналітик.

Можливий конфлікт між Китаєм та США

Китайсько-американські відносини погіршилися після того, як у лютому Байден наказав збити ймовірно китайську шпигунську повітряну кулю, яка пролетіла над Сполученими Штатами.

У доповіді Комісії Конгресу США, яка була опублікована у жовтні, йдеться про те, що Сполучені Штати повинні готуватися до можливих одночасних війни з Китаєм та Росією. Тому американські законодавці закликають адміністрацію Білого дому розширювати збройні сили, зміцнювати альянси і розширювати програму модернізації ядерної зброї.

Вторгнення Росії в Україну дає США цінні уроки у разі можливого конфлікту з Китаєм, починаючи від постачання боєприпасів і закінчуючи інноваціями в космосі.

Зважаючи на досвід Росії у війні проти України, в Китаї вивчають вплив американської зброї та технологій, які можуть бути застосовані проти китайських військ у потенційній війні за Тайвань.