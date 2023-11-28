В ISW рассказали, как непогода повлияла на боевые действия на фронте

Циклон в Черном море и на юге Украины нанес ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежной южной России и оккупированной Украины и влияет на темп военных действий вдоль линии фронта.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские источники опубликовали фото и видео последствий влияния циклона на гражданскую и транспортную инфраструктуру в прибрежных районах Краснодарского края, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск и Таупс.

Кроме того, прибрежные районы оккупированного Крыма, оккупированной Херсонской области и большей части Одесской области пострадали от сильного снега и ветра, в результате чего значительная часть населения осталась без электричества.

ВМС Украины сообщило, что шторм в Черном море заставил Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования. Также в ближайшие дни вырастет угроза мин в Черном море как для военных, так и для гражданских судов, поскольку шторм разорвал сетки бонов и рассеял минные поля, в результате чего мины будут дрейфовать по всему северо-западному побережью Черного моря.

Российские СМИ также сообщили, что шторм повредил железнодорожные линии в прибрежных районах, что может иметь материально-технические последствия для армии РФ в оккупированном Крыму и на юге Украины.



"Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько медленнее из-за снега и, как следствие, плохой видимости", - подчеркнули в ISW.

Как сообщают российские военные блоггеры, сильный снег и ветер ухудшили видимость и усложнили аэроразведку и артиллерийскую корректировку на Херсонском направлении, но украинские силы воспользовались условиями недостаточной видимости для закрепления позиций на восточном (левом) берегу Днепра.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун сообщил, что российские войска на Таврическом направлении (от Авдеевки до западной части Запорожской области) сократили использование артиллерии в полтора раза и использование беспилотников в шесть раз из-за погодных условий, но подчеркнул, что российские войска продолжают авиацию на Авдеевском направлении.

"Сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки под руководством пехоты в отсутствие возможностей воздушной разведки и артиллерийской коррекции", - отмечают в ISW.

В разведке Британии предполагают, что с наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины не предполагается значительных изменений на передовой .