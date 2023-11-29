- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Кремль лишает мигрантов гражданских прав, чтобы отправлять их на войну в Украину, - ISW
Российские чиновники пытаются еще больше лишить гражданских прав мигрантов, живущих в РФ, чтобы поддержать текущие усилия по принуждению мигрантов к военной службе, а также успокоить все более ксенофобных российских ультранационалистов.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что 28 ноября кремлевское информационное агентство ТАСС сообщило, что МВД России подготовило проект закона, предусматривающий введение режима «контролируемого пребывания» в России для мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране, в том числе тех, у кого просрочены или аннулированные миграционные документы.
Сообщается, что в законопроекте запретят мигрантам регистрировать бизнесы, осуществлять сделки с недвижимостью, покупать и продавать транспортные средства, управлять автомобилем, получать водительские права, открывать банковский счет, переводить деньги и жениться.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Проект закона потребует от мигрантов сообщать властям о месте своего проживания в России, а нарушающих ограничения будут депортировать или сажать в тюрьму.
Ограничение предложенного миграционного статуса, вероятно, имеет целью еще больше оттолкнуть большое количество мигрантов от экономической и социальной жизни в России и сделать военную службу одним из немногих способов остаться в стране.
"Российские власти продолжают широкомасштабные попытки заставить как мигрантов, так и получивших паспорт РФ подписывать военные контракты, угрожая депортацией и утратой гражданства. Российские власти также заставляют мигрантов воевать в Украине в обмен на российское гражданство", - подчеркнули в ISW.
Там добавили, что предложенный законопроект также, вероятно, преследует цель успокоить российских ультранационалистов, которые все чаще призывают к жестким репрессиям в отношении мигрантов и жалуются на российскую миграционную политику.
Один российский пропагандист назвал ограничение полумерами и призвал российские власти ввести еще более жесткую политику в отношении мигрантов.
"Похоже, что Кремль продолжает бороться за то, чтобы соединить усилия, направленные на увеличение промышленного потенциала России, одновременно заставляя мигрантов воевать и лишая их мотивации работать в России. Попытки успокоить российских ультранационалистов могут объяснить все более непоследовательную и противоречивую политику Кремля по поводу принуждения мигрантов к военной службе и растущее давление на российскую внутреннюю рабочую силу», - подчеркнули аналитики.
Как ранее сообщали аналитики ISW, Россия в дальнейшем сталкивается с дефицитом квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы на фоне непоследовательной и противоречивой политики российской власти, пытающейся увеличить российский промышленный потенциал и численность вооруженных сил. Кремль лишает бежавших из России россиян и трудовых мигрантов стимулов к работе в стране.
Сейчас РФ вербует на войну с Украиной жителей беднейших регионов, обещая им высокие зарплаты и мигрантов из Азии. Однако даже это не помогает набрать необходимое количество добровольцев.