В ISW объяснили, зачем Путин увеличил численность армии РФ

Указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении штата армии, вероятно, является официальным признанием нынешней конечной численности вооруженных сил РФ, а не приказом о немедленном увеличении численности российских солдат.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 1 декабря Путин подписал указ об увеличении официальной конечной численности Вооруженных сил России с 2,039 млн человек до 2,209 млн человек, а общей численности российского военного личного состава с 1,15 млн до 1,32 млн человек.

Согласно указу, численность российских военнослужащих увеличится почти на 170 тысяч человек.

"Увеличение на 170 000 российских солдат между предыдущим указом Путина от 25 августа 2022 г. и указом от 1 декабря 2023 г., вероятно, является формальным подтверждением чистого увеличения, а не призывом немедленно дополнительно увеличить текущее количество боевого персонала", - считают аналитики.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 ноября заявил, что с 1 января 2023 г. российские военные набрали 410 000 военнослужащих по контракту, добровольцев и призывников, а 1 декабря он сообщил, что армия РФ с начала года пополнилась 452 000 тысячами солдат.

В сентябре 2022 года российское правительство объявило, что в соответствии с указом Путина о частичной мобилизации российские военные мобилизуют 300 тыс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября заявил, что российские силы понесли более 300 тысяч потерь (убитых и раненых в Украине) России в Украине с феврале 2022 года.

"Продолжающиеся широкомасштабные усилия по криптомобилизации (такие как вербовка добровольцев и мигрантов в российскую армию), частичная мобилизация, количество российского персонала, завершающего военную службу, и потери россиян в Украине вероятно объясняют чистое увеличение боевого персонала на 170 200 с 1 декабря 2023 г. Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года, скорее всего, устанавливает 2,209 миллиона человек как новую официальную конечную численность, а не предписывает значительно увеличить общую численность российской армии", - подчеркивают в ISW.

Как ранее сообщали аналитики ISW, в Кремле еще не приняли решение об объявлении в РФ новой волны мобилизации, поскольку российские власти озабочены возможными негативными реакциями в обществе.

Как считают эксперты, до президентских выборов 2024 г. новой волны мобилизации в стране-агрессоре РФ, скорее всего, не будет.

Мобилизация в РФ

В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда официально планировалось призвать 300 тысяч резервистов.

Сейчас в РФ не прекращается скрытая мобилизация.

С начала 2023 года Минобороны страны-агрессора активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.

Весной британская разведка информировала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии , работающих в РФ, для отсрочки новой открытой мобилизации.

Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.