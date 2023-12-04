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В ISW объяснили, зачем Путин увеличил численность армии РФ
Указ российского диктатора Владимира Путина об увеличении штата армии, вероятно, является официальным признанием нынешней конечной численности вооруженных сил РФ, а не приказом о немедленном увеличении численности российских солдат.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что 1 декабря Путин подписал указ об увеличении официальной конечной численности Вооруженных сил России с 2,039 млн человек до 2,209 млн человек, а общей численности российского военного личного состава с 1,15 млн до 1,32 млн человек.
Согласно указу, численность российских военнослужащих увеличится почти на 170 тысяч человек.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Увеличение на 170 000 российских солдат между предыдущим указом Путина от 25 августа 2022 г. и указом от 1 декабря 2023 г., вероятно, является формальным подтверждением чистого увеличения, а не призывом немедленно дополнительно увеличить текущее количество боевого персонала", - считают аналитики.
Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 9 ноября заявил, что с 1 января 2023 г. российские военные набрали 410 000 военнослужащих по контракту, добровольцев и призывников, а 1 декабря он сообщил, что армия РФ с начала года пополнилась 452 000 тысячами солдат.
В сентябре 2022 года российское правительство объявило, что в соответствии с указом Путина о частичной мобилизации российские военные мобилизуют 300 тыс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 ноября заявил, что российские силы понесли более 300 тысяч потерь (убитых и раненых в Украине) России в Украине с феврале 2022 года.
"Продолжающиеся широкомасштабные усилия по криптомобилизации (такие как вербовка добровольцев и мигрантов в российскую армию), частичная мобилизация, количество российского персонала, завершающего военную службу, и потери россиян в Украине вероятно объясняют чистое увеличение боевого персонала на 170 200 с 1 декабря 2023 г. Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года, скорее всего, устанавливает 2,209 миллиона человек как новую официальную конечную численность, а не предписывает значительно увеличить общую численность российской армии", - подчеркивают в ISW.
Как ранее сообщали аналитики ISW, в Кремле еще не приняли решение об объявлении в РФ новой волны мобилизации, поскольку российские власти озабочены возможными негативными реакциями в обществе.
Как считают эксперты, до президентских выборов 2024 г. новой волны мобилизации в стране-агрессоре РФ, скорее всего, не будет.
Мобилизация в РФ
В сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Тогда официально планировалось призвать 300 тысяч резервистов.
Сейчас в РФ не прекращается скрытая мобилизация.
С начала 2023 года Минобороны страны-агрессора активизировало схему вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине, чтобы увеличить численность группировок.
Весной британская разведка информировала, что российские власти нацелились на вербовку мигрантов из Центральной Азии , работающих в РФ, для отсрочки новой открытой мобилизации.
Кроме того, по данным украинской разведки, захватчики с начала 2022 года принудительно мобилизовали в свою армию от 55 тыс. до 60 тыс. мужчин на оккупированных территориях Украины.