Розвідка Британії підрахувала втрати армії РФ з початку війни

Приблизні оцінки втрат російської окупаційної армії з початку вторгнення в Україну становлять 320 тисяч військових убитими та пораненими. Проте точної цифри не знають навіть у Кремлі.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року армія РФ, ймовірно, втратила від 180 тисяч до 240 тисяч військовослужбовців пораненими та близько 50 тисяч убитими.

Найманці ЧВК "Вагнер", ймовірно, втратили близько 40 тисяч пораненими та 20 тисяч убитими.

"Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220-280 тисяч пораненими та близько 70 тисяч убитими. Загальні втрати російських підрозділів оцінюються в діапазоні від 290 до 350 тисяч", - зауважують у розвідці.

Там додають, що середнє значення діапазону оцінок втрат окупаційних військ становить 320 тисяч солдатів.

"Однак навіть серед російських чиновників, ймовірно, існує низький рівень розуміння загальних цифр втрат через культуру нечесних звітів Міноборони РФ", - підкреслюють у розвідці Британії.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 332 810 військовослужбовців.

За даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають інформацію про те, що російські військові страчують солдатів, які не виконують накази на полі бою на війні з Україною.

Також у британській розвідці повідомляли, що моральний дух особового складу окупаційної армії країни-агресора РФ перебуває на низькому рівні, а непідготовлені мобілізовані солдати неспроможні до ефективного наступу.

Російські загарбники страждають від посттравматичного стресового розладу через відсутність турботи про психічне здоров’я та недостатню ротацію на фронті.