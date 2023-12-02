Кремль намагається придушити протести дружин російських солдатів - британська розвідка

Після невеликих протестів, які влаштували у листопаді дружини російських солдатів у Москві, російська влада спробує придушити їхнє публічне інакомислення, у тому числі намагаючись дискредитувати їх в Інтернеті.

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Про це повідомляє управління розвідки Великої Британії.

Дослідження, які провели незалежні російські ЗМІ та коментарі протестуючих дружин свідчать про те, що останніми тижнями влада пропонувала сім’ям збільшити грошові виплати в обмін на те, що вони утримаються від протестів.

"Ймовірно, влада особливо чутлива до будь-яких протестів, пов’язаних з тими громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які вже понад рік перебувають на передовій", - зазначили у розвідці.

Згідно з повідомленням розвідки, 27 листопада 2023 року одна група солдатських дружин опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації". Приблизно 31 листопада 2023 року прокремлівські пропагандисти помітили дану публікацію ярликом "фейк".

Додамо, у Кремлі ще й досі не прийняли рішення щодо оголошення в РФ нової хвилі мобілізації, оскільки російська влада стурбована можливими негативними реакціями у суспільстві.

Кремль планує мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада. Таким чином у РФ планують врахувати процеси мобілізації в резерв, одночасно проводячи "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 військовослужбовців.

В той же час, до президентських виборів 2024 року нової хвилі мобілізації у країні-агресорі РФ, швидше за все, не буде.