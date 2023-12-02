Кремль пытается подавить протесты жен российских солдат - британская разведка

После небольших протестов, которые устроили в ноябре жены российских солдат в Москве, российские власти попытаются подавить их публичное инакомыслие, в том числе пытаясь дискредитировать их в Интернете.

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Об этом сообщает управление разведки Великобритании.

Исследования, проведенные независимыми российскими СМИ и комментариями протестующих жен свидетельствуют о том, что в последние недели власти предлагали семьям увеличить денежные выплаты в обмен на то, что они воздержатся от протестов.

"Вероятно, власть особенно чувствительна к любым протестам, связанным с гражданами, мобилизованными в сентябре 2022 года, которые уже более года находятся на передовой", - отметили в разведке.

Согласно сообщению разведки, 27 ноября 2023 года одна группа солдатских дружин опубликовала манифест против "бессрочной мобилизации". Приблизительно 31 ноября 2023 года прокремлевские пропагандисты заметили данную публикацию ярлыком "фейк".

Добавим, в Кремле до сих пор не приняли решение об объявлении в РФ новой волны мобилизации, поскольку российские власти озабочены возможными негативными реакциями в обществе.

Кремль планирует мобилизовать от 170000 до 175000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября. Таким образом, в РФ планируют учесть процессы мобилизации в резерв, одновременно проводя "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 000 военнослужащих.

В то же время до президентских выборов 2024 года новой волны мобилизации в стране-агрессоре РФ, скорее всего, не будет.