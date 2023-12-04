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Разведка Британии подсчитала потери армии РФ с начала войны
Приблизительные оценки потерь российской оккупационной армии с начала вторжения в Украину составляют 320 тысяч военных убитыми и ранеными. Однако точной цифры не знают даже в Кремле.
Об этом сообщает разведка Британии.
Отмечается, что в период с 24 февраля 2022 по ноябрь 2023 армия РФ, вероятно, потеряла от 180 тысяч до 240 тысяч военнослужащих ранеными и около 50 тысяч убитыми.
Наемники ЧВК "Вагнер", вероятно, потеряли около 40 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Таким образом, российская сторона, вероятно, потеряла около 220-280 тысяч ранеными и около 70 тысяч убитыми. Общие потери российских подразделений оцениваются в диапазоне от 290 до 350 тысяч", - отмечают в разведке Британии.
Там добавляют, что среднее значение диапазона оценок потерь оккупационных войск составляет 320 000 солдат.
"Однако даже среди российских чиновников, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за культуры нечестных отчетов Минобороны РФ", – подчеркивают в разведке Британии.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 4 декабря общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 332 810 военнослужащих.
По данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.
Напомним, Соединенные Штаты располагают информацией о том, что российские военные казнят солдат, не выполняющих приказы на поле боя на войне с Украиной.
Также в британской разведке сообщали, что моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.
Российские захватчики страдают от посттравматического стрессового расстройства из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и недостаточной ротации на фронте.