Разведка Британии подсчитала потери армии РФ с начала войны

Приблизительные оценки потерь российской оккупационной армии с начала вторжения в Украину составляют 320 тысяч военных убитыми и ранеными. Однако точной цифры не знают даже в Кремле.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что в период с 24 февраля 2022 по ноябрь 2023 армия РФ, вероятно, потеряла от 180 тысяч до 240 тысяч военнослужащих ранеными и около 50 тысяч убитыми.

Наемники ЧВК "Вагнер", вероятно, потеряли около 40 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.

"Таким образом, российская сторона, вероятно, потеряла около 220-280 тысяч ранеными и около 70 тысяч убитыми. Общие потери российских подразделений оцениваются в диапазоне от 290 до 350 тысяч", - отмечают в разведке Британии.

Там добавляют, что среднее значение диапазона оценок потерь оккупационных войск составляет 320 000 солдат.

"Однако даже среди российских чиновников, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за культуры нечестных отчетов Минобороны РФ", – подчеркивают в разведке Британии.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 4 декабря общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 332 810 военнослужащих.

По данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.

Напомним, Соединенные Штаты располагают информацией о том, что российские военные казнят солдат, не выполняющих приказы на поле боя на войне с Украиной.

Также в британской разведке сообщали, что моральный дух личного состава оккупационной армии страны-агрессора РФ находится на низком уровне, а неподготовленные мобилизованные солдаты не способны к эффективному наступлению.

Российские захватчики страдают от посттравматического стрессового расстройства из-за отсутствия заботы о психическом здоровье и недостаточной ротации на фронте.