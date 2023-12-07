ISW: ЗСУ зміцнюють угрупування на лівобережжі Херсонщини, а армія РФ просунулася під Авдіївкою

Українські військові продовжують наземні операції на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ укріплюють плацдарм та зміцнюють свої угрупування.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові блогери стверджували, що українські штурмові групи кілька разів намагалися просунутися на південь від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) і укріпили плацдарм на південний схід від населеного пункту.

Російський так званий воєнкор стверджував, що ЗСУ продовжують зміцнювати своє угруповання в самих Кринках.

Інший російський блогер стверджував, що українські війська утримують позиції біля Антонівського мосту та поблизу Козачих Лагерів (25 км на північний схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро) і ефективно контролюють лісові масиви, острови та берегову лінію.

Російські блогери стверджують, що армія РФ за минулу добу випустили понад 100 керованих авіабомб по українських цілях у напрямку Кринок.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 5 грудня, підтверджують, що російські війська утримують позиції на островах у річці Дніпро на південь від Веленського Херсонської області. Однак ці кадри не свідчать про те, що російські сили нещодавно просунулися в цьому районі, і вони, ймовірно, утримували ці позиції протягом деякого часу", - зауважують аналітики.

За даними ISW, українські війська продовжили контрнаступ у західній частині Запорізької області. Натомість російські війська продовжують наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але не зафіксовано жодних підтверджених успіхів.

ISW повідомляє, що російські війська провели наступальні операції в районі Авдіївки 6 грудня і досягли підтвердженого просування. Відеозапис із геолокацією, опублікований 6 грудня, показує, що російські війська незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

ЗСУ вдалося захопити позиції на лівому березі Херсонської області

Раніше повідомлялося, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонщини.

Збройні сили України перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області та перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області.

А 13 листопада кремлівське агенство ТАСС і російське державне ЗМІ РІА Новини опублікували повідомлення, в яких стверджується, що командування російського угруповання військ "Дніпро" (наразі діє на східному березі Херсонської області) вирішило перекинути війська на невизначені "більш вигідні позиції" на схід від Дніпра, але відкликали повідомлення за лічені хвилини.

Українські військові розширили зону контролю в західній частині Кринок. Натомість окупанти замінували територію навколо Кринок та зводять багаторівневі укріплення.

Наразі Міністерство оборони РФ та чиновники намагаються вгамувати істерику в російському інформаційному просторі через українські операції на лівому березі Дніпра Херсонської області.