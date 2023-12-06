ЗСУ контратакували в районі Авдіївки та змусили росіян відійти з двох позицій, - ISW

Українські військові просунулися на схід від залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу та змусили ворога відійти з двох позицій.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 5 грудня російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки та просунулися на південь від терикону Авдіївки.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 23 російські атаки на схід від Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і біля Степового (3 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російські військові блогери стверджували 4 і 5 грудня, що російські війська просунулися поблизу Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки), Степового, Сіверного та Первомайського.Так звані воєнкори заявили, що тривають позиційні бої біля Красногорівки (4 км на північний схід від Авдіївки) і що російські війська відновили штурм біля Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки).

Крім того, російські війська відновили нанесення авіаударів з штурмовиків Су-25 і вертольотів Ка-52 в районі Авдіївки.

Натомість українські війська 5 грудня контратакували під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, що Сили оборони просунулися на схід від ділянки залізничної колії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

Український військовий оглядач заявив 5 грудня, що українські війська контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та змусили російські війська відійти з двох передових позицій. Російський військовий блогер заявив, що українські війська контратакують біля Степового та тиснуть на російську оборону з напрямку Новокалинове.

Також російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили щонайменше 13 російських атак біля Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька) та Новомихайлівки (11 км на південний захід від Донецька). Розвідка Великобританії заявила, що російські сили, ймовірно, контролюють більшу частину Мар’їнки, а українські сили зберігають контроль над позиціями на західній околиці населеного пункту. Російські блогери визнав, що російські війська ще не захопили всю Мар’їнку і наразі в населеному пункті тривають бої.

Чому окупанти так активно штурмують Авдіївку

За Авдіївку воювали майже десять років, і вона має політичне значення для Росії, враховуючи її близькість до Донецька.

Протягом останніх тижнів російські війська продовжували активно атакувати околиці Авдіївки. Окупанти намагаються оточити місто, щоб ускладнити логістику ЗСУ.

У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі, які спричинені наступом на Авдіївку.

За даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.