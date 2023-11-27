У британській розвідці назвали причину рекордних втрат у російській армії

У листопаді та протягом останніх шести тижнів, російська армія зазнає рекордних втрат у живій силі, які спричинені наступом на Авдіївку.

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Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що цифри українського Генштабу близькі до даних британської розвідки і становлять у середньому 930 осіб на добу.

"Останні шість тижнів, ймовірно, стали одними з найвищих показників втрат росіян за всю війну. Значні втрати значною мірою спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

У розвідці підкреслили, що раніше найбільше втрат росіяни зазнавали у березні 2023 року, під час активного штурму Бахмута – у середньому 776 втрат на день.

"Хоча розвідка не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих і поранених, цифри правдоподібні", - додають у британському відомстві.

В той же час, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони продовжують нищити ворогів і лише за минулу добу вони ліквідували 750 російських солдатів, 7 танків та 3 ББМ. При цьому, за даними Генштабу, загальні втрати росіян становлять 325 580 осіб.

Зауважимо, раніше британська розвідка повідомляла, що протягом останнього місяця російські війська продовжували активно атакувати околиці Авдіївки. Росія майже напевно намагається оточити місто, щоб ускладнити логістику ЗСУ.