В британской разведке назвали причину рекордных потерь в российской армии

В ноябре и в течение последних шести недель, российская армия несет рекордные потери в живой силе, вызванные наступлением на Авдеевку.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Отмечается, что цифры украинского Генштаба близки к данным британской разведки и составляют в среднем 930 человек в сутки.

"Последние шесть недель, вероятно, стали одними из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Значительные потери в значительной степени нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что раньше больше потерь россияне несли в марте 2023 года, во время активного штурма Бахмута – в среднем 776 потерь в день.

"Хотя разведка не может проверить методологию, учитывая общее количество убитых и раненых, цифры правдоподобны", – добавляют в британском ведомстве.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают уничтожать врагов и только за минувшие сутки они ликвидировали 750 российских солдат, 7 танков и 3 ББМ. При этом, по данным Генштаба, общие потери россиян составляют 325 580 человек.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что в течение последнего месяца российские войска продолжали активно атаковать окрестности Авдеевки. Россия почти наверняка пытается оцепить город, чтобы усложнить логистику ВСУ.