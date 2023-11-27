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В британской разведке назвали причину рекордных потерь в российской армии

В британской разведке назвали причину рекордных потерь в российской армии
Потери россиян за ноябрь 2023 года были рекордными с начала войны

В ноябре и в течение последних шести недель, российская армия несет рекордные потери в живой силе, вызванные наступлением на Авдеевку.

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Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Отмечается, что цифры украинского Генштаба близки к данным британской разведки и составляют в среднем 930 человек в сутки.

"Последние шесть недель, вероятно, стали одними из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Значительные потери в значительной степени нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что раньше больше потерь россияне несли в марте 2023 года, во время активного штурма Бахмута – в среднем 776 потерь в день.

"Хотя разведка не может проверить методологию, учитывая общее количество убитых и раненых, цифры правдоподобны", – добавляют в британском ведомстве.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают уничтожать врагов и только за минувшие сутки они ликвидировали 750 российских солдат, 7 танков и 3 ББМ. При этом, по данным Генштаба, общие потери россиян составляют 325 580 человек.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что в течение последнего месяца российские войска продолжали активно атаковать окрестности Авдеевки. Россия почти наверняка пытается оцепить город, чтобы усложнить логистику ВСУ.

Автор:
Татьяна Гойденко