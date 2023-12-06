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ВСУ контратаковали в районе Авдеевки и заставили россиян отойти с двух позиций, - ISW
Украинские военные продвинулись восточнее железнодорожного пути в районе Авдеевского коксохимического завода и заставили врага отойти с двух позиций.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что 5 декабря российские войска продолжили наступление в районе Авдеевки и продвинулись к югу от террикона Авдеевки.
Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили по меньшей мере 23 российские атаки к востоку от Новобахмутовки (7 км к северо-западу от Авдеевки) и у Степного (3 км к северу от Авдеевки), Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Российские военные блоггеры утверждали 4 и 5 декабря, что российские войска продвинулись вблизи Новокалинового (8 км к северу от Авдеевки), Степного, Северного и Первомайского. и что русские войска возобновили штурм у Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки).
Кроме того, российские войска возобновили нанесение авиаударов из штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 в районе Авдеевки.
Украинские войска 5 декабря контратаковали под Авдеевкой. Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают, что Силы обороны продвинулись к востоку от участка железнодорожного пути к северу от Авдеевского коксохимического завода.
Украинский военный обозреватель заявил 5 декабря, что ВСУ контратаковали севернее Авдеевского коксохимического завода и заставили российские войска отойти с двух передовых позиций. Российский военный блоггер заявил, что украинские войска контратакуют возле Степного и давят на российскую оборону по направлению Новокалиново.
Также российские войска продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее города Донецка, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 13 российских атак у Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка) и Новомихайловки (11 км юго-западнее Донецка). Разведка Великобритании заявила, что российские силы предположительно контролируют большую часть Марьинки, а украинские силы сохраняют контроль над позициями на западной окраине населенного пункта. Российские блоггеры признали, что российские войска еще не захватили всю Марьинку и сейчас в населенном пункте продолжаются бои.
Почему оккупанты так активно штурмуют Авдеевку
За Авдеевку воевали почти десять лет, и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку.
В последние недели российские войска продолжали активно атаковать окрестности Авдеевки. Оккупанты пытаются окружить город, чтобы усложнить логистику ВСУ.
В ноябре российская армия понесла рекордные потери в живой силе, вызванные наступлением на Авдеевку.
По данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.