Армія РФ контролює більшу частину Мар'їнки, - розвідка Британії

Протягом останніх тижнів російські війська посилили наступ на Мар'їнку Донецької області. Зараз армія РФ, ймовірно, контролює більшу частину міста, яке перетворилося на руїни.

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Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що ЗСУ, як і раніше, контролюють ділянки території на західній околиці Мар'їнки.

Місто знаходиться на лінії фронту з 2014 року. До війни населення Мар'їнки становило 9000 осіб.

За даними британської розвідки, зараз місто повністю зруйноване, а кадри з дронів свідчить про те, що переважна більшість будівель перетворилися на руїни.

"Відновлення дій армії РФ в Мар'їнці є частиною російського осіннього наступу, пріоритетом якого є розширення контролю Росії над частинами Донецької області, що залишилися. Цілком ймовірно, що це все ще одна з основних військових цілей Кремля", - зазначають у розвідці Британії.

Зауважимо, Генштаб ЗСУ у своєму зведенні заявив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки (на західній околиці Донецька) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Наразі окупанти продовжують наступальні дії в Мар’їнці, незважаючи на попередні численні заяви російських блогерів про те, що російські війська повністю захопили населений пункт.

Мар'їнка зруйнована вщент

Російські окупаційні війська після тривалих і безуспішних спроб захопити місто Мар'їнка у Донецькій області дощенту його зруйнували ракетами і артилерією.

Замість будинків залишилися лише руїни. У місті не залишилося жодної цілої будівлі чи дерева.

У листопаді 2022 року стало відомо, що з Мар'їнки евакуювали всіх жителів.

16 січня 2023 року стало відомо, що російські окупанти не залишили нічого живого в Мар'їнці, міста більше не існує. Загарбники повністю знищили місто, в якому ще в 2021 році жили близько 9,5 тисячі українців.

Раніше у британській розвідці повідомляли, що приблизні оцінки втрат російської окупаційної армії з початку вторгнення в Україну становлять 320 тисяч військових убитими та пораненими. Проте точної цифри не знають навіть у Кремлі.