ЗСУ відвоювали позиції біля Авдіївки: тривають важкі бої, - ISW

Українські війська атакували російські позиції на південь від Степового поблизу Авдіївки Донецької області та відновили втрачені позиції. Біля Авдіївського коксохімічного заводу і у промзоні тривають запеклі бої.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська 4 грудня продовжили наступальні дії на Бахмутському напрямку і, як повідомляється, просунулися на північно-західному фланзі Бахмута. Декілька російських військових блогерів стверджували, що російські війська захопили територію розсадника біля Богданівки (приблизно 6 км на північний захід від Бахмута.

Російські так звані воєнкори також стверджували, що окупанти продовжували атакувати на захід від Хромового (на північно-західній околиці Бахмута) в напрямку Іванівського (5 км на захід від Бахмута) та вздовж лінії Кліщіївка-Андріївка (5-7 км на південний захід від Бахмута).

Також російські війська 4 грудня продовжили наступальні дії на Авдіївському напрямку та просунулися поблизу водосховища безпосередньо на північ від Авдіївки.

Російські військові блогери стверджують, що окупанти зміцнили контроль над позиціями в Степовому і навколо нього, а в районі Авдіївського коксохімічного заводу і у промзоні тривають важкі бої. За словами одного з блогерів, російські сили просунулися на 600 метрів у лісовій зоні на південний схід від Степового.

За даними росіян, в Авдіївській промзоні діють бійці добровольчого танкового батальйону імені Козьми Мініна, що базується в Нижньому Новгороді.

Генштаб ЗСУ повідомив про невдалі наступальні операції росіян на схід від Новокалинового (10 км на північний захід від Авдіївки) і Новобахмутівки (10 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Сіверного (5 км на захід від Авдіївки) і Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

"Українські сили нещодавно контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції станом на 1 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, як українські сили атакують російські позиції в смузі дерев на південь від Степового", - повідомляють в ISW.

За даними аналітиків, російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від Донецька , але не досягли жодних заявлених чи підтверджених досягнень.

Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки (на західній околиці Донецька) та Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька).

Військові блогери стверджували, що окупанти продовжували наступальні дії в Мар’їнці, незважаючи на попередні заяви про те, що російські війська повністю захопили населений пункт.

За даними розвідки Британії, з початку жовтня 2023 року біля Авдіївки армія РФ посунула лінію фронту на 2 км ціною великих втрат у живій силі та техніці. Російські війська поступово наближаються до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські захисники займають одну з основних оборонних позицій.

В Авдіївці тривають тяжкі бої

Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, в Авдіївці продовжуються тяжкі бої, але окупантам не вдалося захопити Авдіївський коксохімічний завод та промзону.

"Дуже запеклі бої на підступах до Авдіївського коксохімзаводу. Ворога там немає, а на промці дуже запеклі бої продовжуються. Усі атаки відбито, лінія оборони тримається. Дуже великі втрати у ворога", - розповів Барабаш.

Чому окупанти так активно штурмують Авдіївку

За Авдіївку воювали майже десять років, і вона має політичне значення для Росії, враховуючи її близькість до Донецька.

Протягом останніх тижнів російські війська продовжували активно атакувати околиці Авдіївки. Окупанти намагаються оточити місто, щоб ускладнити логістику ЗСУ.

У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі, які спричинені наступом на Авдіївку.

За даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.