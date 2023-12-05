ВСУ отвоевали позиции у Авдеевки: продолжаются тяжелые бои, - ISW

Украинские войска атаковали российские позиции к югу от Степного вблизи Авдеевки Донецкой области и восстановили утраченные позиции. У Авдеевского коксохимического завода и в промзоне продолжаются ожесточенные бои.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска 4 декабря продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении и, как сообщается, продвинулись на северо-западном фланге Бахмута. Несколько российских военных блоггеров утверждали, что российские войска захватили территорию питомника возле Богдановки (примерно 6 км северо-западнее Бахмута).

Российские так называемые военкоры также утверждали, что оккупанты продолжали атаковать к западу от Хромового (на северо-западной окраине Бахмута) в направлении Ивановского (5 км к западу от Бахмута) и вдоль линии Клищиевка-Андреевка (5-7 км к юго-западу от Бахмута).

Также российские войска 4 декабря продолжили наступательные действия на Авдеевском направлении и продвинулись вблизи водохранилища к северу от Авдеевки.

Российские военные блоггеры утверждают, что оккупанты укрепили контроль над позициями в Степном и вокруг него, а в районе Авдеевского коксохимического завода и в промзоне продолжаются тяжелые бои. По словам одного из блоггеров, российские силы продвинулись на 600 метров в лесной зоне к юго-востоку от Степного.

По данным россиян, в Авдеевской промзоне действуют бойцы базирующегося в Нижнем Новгороде добровольческого танкового батальона имени Козьмы Минина.

Генштаб ВСУ сообщил о неудачных наступательных операциях россиян восточнее Новокалинового (10 км северо-западнее Авдеевки) и Новобахмутовки (10 км северо-восточнее Авдеевки), а также вблизи самой Авдеевки, Степного, Северного (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки).

"Украинские силы недавно контратаковали вблизи Авдеевки и восстановили утраченные позиции по состоянию на 1 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают, как украинские силы атакуют российские позиции в полосе деревьев к югу от Степного", - сообщают в ISW.

По данным аналитиков, российские войска продолжали наступательные операции западнее и юго-западнее Донецка, но не достигли никаких заявленных или подтвержденных достижений.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Марьинки (на западной окраине Донецка) и Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка).

Военные блоггеры утверждали, что оккупанты продолжали наступательные действия в Марьинке, несмотря на предварительные заявления о том, что российские войска полностью захватили населенный пункт.

По данным разведки Британии, с начала октября 2023 года у Авдеевки армия РФ сдвинула линию фронта на 2 км ценой больших потерь в живой силе и технике. Российские войска постепенно приближаются к Авдеевскому коксохимическому заводу, где украинские защитники занимают одну из основных оборонных позиций.

В Авдеевке продолжаются тяжелые бои

Как сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, в Авдеевке продолжаются тяжелые бои, но оккупантам не удалось захватить Авдеевский коксохимический завод и промзону.

"Очень яростные бои на подступах к Авдеевскому коксохимзаводу. Врага там нет, а на промке очень яростные бои продолжаются. Все атаки отбиты, линия обороны держится. Очень большие потери у врага", - рассказал Барабаш.

Почему оккупанты так активно штурмуют Авдеевку

За Авдеевку воевали почти десять лет, и она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку.

В последние недели российские войска продолжали активно атаковать окрестности Авдеевки. Оккупанты пытаются окружить город, чтобы усложнить логистику ВСУ.

В ноябре российская армия понесла рекордные потери в живой силе, вызванные наступлением на Авдеевку.

По данным разведки Британии, атаки россиян на Авдеевском направлении привели к увеличению потерь оккупантов на 90%.