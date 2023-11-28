Розвідка Британії розповіла про просування окупантів під Авдіївкою

Останніми днями російські окупанти досягли невеликого просування на північній околиці міста Авдіївка Донецької області, зазнаючи тисячі втрат у живій силі.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що з початку жовтня 2023 року біля Авдіївки армія РФ посунула лінію фронту на 2 км.

"Попри невеликі цифри цей прогрес, ймовірно, є одним із найбільших досягнень Росії з початку її наступу на Авдіївку", - .вважають у розвідці.

Там зауважують, що таке просування коштувало залученим підрозділам армії РФ тисяч втрат.

За даними розвідки Британії, російські війська поступово наближаються до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські захисники займають одну з основних оборонних позицій.

"Хоча Авдіївка стала виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км, через який вона забезпечує постачання у місто", - підкреслили у розвідці Британії.

В Авдіївці тривають тяжкі бої

Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, в Авдіївці продовжуються тяжкі бої, але окупантам не вдалося ні дійти до Авдіївського коксохімічного заводу, ні повністю захопити промзону.

"Дуже запеклі бої на підступах до Авдіївського коксохімзаводу. Ворога там немає, а на промці дуже запеклі бої продовжуються. Усі атаки відбито, лінія оборони тримається. Дуже великі втрати у ворога", - розповів Барабаш.

Чому окупанти так активно штурмують Авдіївку

За Авдіївку воювали майже десять років, і вона має політичне значення для Росії, враховуючи її близькість до Донецька.

Протягом останніх тижнів російські війська продовжували активно атакувати околиці Авдіївки. Окупанти намагаються оточити місто, щоб ускладнити логістику ЗСУ.

У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі, які спричинені наступом на Авдіївку.

За даними розвідки Британії, атаки росіян на Авдіївському напрямку призвели до збільшення втрат окупантів на 90%.