Розвідка Британії розповіла про удари ЗСУ по військових бригадах армії РФ

Російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат через високоточні удари ЗСУ з великої відстані.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що 10 листопада 2023 року понад 70 російських військових загинули під час удару по колоні вантажівок за 23 км за лінією фронту в селі Гладківка Херсонської області.

Також 19 листопада 2023 року ЗСУ вдарили по окупантах, які були присутні на концерті в Кумачовому, за 60 км всередині контрольованої Росією території. Тоді загинули десятки загарбників

У британській розвідці зауважують, що в ЗСУ також зазнають втрат. 3 листопада 2023 року на церемонії нагородження від російської балістичної ракети загинули 19 українських бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Як наголошують у розвідці Британії, військове керівництво добре проінформовано про дальність систем зброї свого противника.

"Командири стикаються з гострою дилемою через розміщення своїх військ. Вони повинні збалансувати найкращу практику утримання військ розосередженими та менш вразливими до ударів, і повсякденну вимогу збирати підрозділи разом для здійснення управління та підтримки морального духу", - підкреслили у розвідці.

Помста за 128 бригаду: удар ЗСУ по концертній залі у селі Кумачове

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц опублікував кадри з наслідками удару українських військових по концертній залі у селі Кумачове Донецької області.

19 листопада там зібралися російські морпіхи на концерт з нагородженням, але його перервав приліт.

На кадрах будівля, в якій було ліквідовано окупантів із 810 окремої бригади морської піхоти. Ракета чітко вдарила по концертній залі, у якій зібралися морпіхи.

Згодом в Управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ (Страткомі ЗСУ) офіційно підтвердили успішне ураження скупчення окупантів 810-ї бригади морської піхоти в Донецькій області.

Там повідомили, що загинули 25 окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти, ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни ретельно приховують.