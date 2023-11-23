Кремль реабілітував "вагнерівців" і видає їм ветеранські посвідчення, - розвідка Британії

Бойовики ПВК “Вагнер” реабілітувалися перед адміністрацією Росії після невдалого заколоту Євгена Пригожина у червні 2023 року.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

﻿﻿Зазначається, що Міністерство оборони Росії запровадило нову систему, за якою бойовиків ПВК "Вагнер" визнають учасниками так званої "спеціальної військової операції". Також нещодавно ПВК "Вагнер" була включена до структури командування Росгвардії.

Так, 14 листопада 2023 року деяким "вагнерівцям" видали ветеранські посвідчення. Це перший випадок, коли найманці отримали офіційне визнання та зможуть отримувати виплати за участь у бойових діях.

"Це з великою ймовірністю сигналізує про реабілітацію деяких членів ПВК "Вагнер" адміністрацією Росії. Це сталося після тривалого періоду невизначеності щодо того, як адміністрація РФ буде ставитися до найманців після невдалого "Маршу за справедливість" у червні 2023 року", - констатують у розвідці Британії.

"Вагнерівці" знову становлять загрозу для України

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що станом на кінець жовтня 2023 року значна частина підрозділів приватної військової компанії “Вагнер”, була інтегрована в командну структуру Росгвардії та відновився активний процес вербування найманців.

За останні тижні сотні бойовиків, які раніше були пов'язані із ПВК "Вагнер",почали повертатися на фронт та воюють у складі окупаційної армії РФ під Бахмутом на Донеччині.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ПВК "Вагнер" знову може стати серйозною загрозою, якщо відновить себе як узгоджене і велике формування під керівництвом російського уряду з ефективним централізованим керівництвом.