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Кремль реабилитировал "вагнеровцев" и выдает им ветеранские удостоверения, - разведка Британии
Боевики ЧВК "Вагнер" реабилитировались перед администрацией России после неудачного мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
Отмечается, что Министерство обороны России ввело новую систему, по которой боевиков ЧВКК "Вагнер" признают участниками так называемой "специальной военной операции". Также недавно ЧВК "Вагнер" была включена в структуру командования Росгвардии.
Так, 14 ноября 2023 года некоторым "вагнеровцам" выдали ветеранские удостоверения. Это первый случай, когда наемники получили официальное признание и получат выплаты за участие в боевых действиях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это с большой вероятностью сигнализирует о реабилитации некоторых членов ЧВК "Вагнер" администрацией России. Это произошло после длительного периода неопределенности относительно того, как администрация РФ будет относиться к наемникам после неудачного "Марша за справедливость" в июне 2023 года", - констатируют в разведке. Великобритании.
"Вагнеровцы" снова представляют угрозу для Украины
Ранее в разведке Британии сообщали, что по состоянию на конец октября 2023 года значительная часть подразделений частной военной компании "Вагнер" была интегрирована в командную структуру Росгвардии и возобновился активный процесс вербовки наемников.
За последние недели сотни боевиков, ранее связанных с ЧВК "Вагнер", начали возвращаться на фронт и воюют в составе оккупационной армии РФ под Бахмутом на Донетчине.
Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), ЧВК "Вагнер" снова может стать серьезной угрозой, если восстановит себя как согласованное и крупное формирование под руководством российского правительства с эффективным централизованным руководством.