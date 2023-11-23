Кремль реабилитировал "вагнеровцев" и выдает им ветеранские удостоверения, - разведка Британии

Боевики ЧВК "Вагнер" реабилитировались перед администрацией России после неудачного мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

﻿﻿Отмечается, что Министерство обороны России ввело новую систему, по которой боевиков ЧВКК "Вагнер" признают участниками так называемой "специальной военной операции". Также недавно ЧВК "Вагнер" была включена в структуру командования Росгвардии.

Так, 14 ноября 2023 года некоторым "вагнеровцам" выдали ветеранские удостоверения. Это первый случай, когда наемники получили официальное признание и получат выплаты за участие в боевых действиях.

"Это с большой вероятностью сигнализирует о реабилитации некоторых членов ЧВК "Вагнер" администрацией России. Это произошло после длительного периода неопределенности относительно того, как администрация РФ будет относиться к наемникам после неудачного "Марша за справедливость" в июне 2023 года", - констатируют в разведке. Великобритании.

"Вагнеровцы" снова представляют угрозу для Украины

Ранее в разведке Британии сообщали, что по состоянию на конец октября 2023 года значительная часть подразделений частной военной компании "Вагнер" была интегрирована в командную структуру Росгвардии и возобновился активный процесс вербовки наемников.

За последние недели сотни боевиков, ранее связанных с ЧВК "Вагнер", начали возвращаться на фронт и воюют в составе оккупационной армии РФ под Бахмутом на Донетчине.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), ЧВК "Вагнер" снова может стать серьезной угрозой, если восстановит себя как согласованное и крупное формирование под руководством российского правительства с эффективным централизованным руководством.