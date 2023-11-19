Британская разведка рассказала, зачем армия РФ расконсервирует самолет советских времен М-55

Страна-агрессор РФ планирует вернуть на вооружение высотный разведывательный самолет советских времен М-55 для того, чтобы использовать в войне с Украиной.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что россияне использовали самолет М-55 в качестве исследовательской платформы для изучения земли. Однако недавно было зафиксировано, что он перевозит военную разведывательную капсулу, разработанную для использования на российских истребителях.

Как считают в разведке Британии, критическим недостатком российской стратегии является неспособность создать адекватный потенциал разведки, наблюдения и выявления целей.

"Это критически важно для своевременного и точного преследования целей воздушными, морскими и наземными силами. Существует реальная возможность того, что М-55 вернется на передовую службу, чтобы усилить ограниченные возможности России в разведке в украинском небе, ведь работа на большой высоте позволяет датчикам работать на значительном расстоянии", - подчеркнули в разведке Британии.

Там считают, что при этом М-55 будет выполнять миссии относительно безопасного воздушного пространства России.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия ускорила интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400 из-за опасений, что в скором времени Украина получит от западных партнеров современные истребители F-16.