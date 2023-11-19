Британська розвідка розповіла, навіщо армія РФ розконсервовує літак радянських часів М-55

Країна-агресор РФ планує повернути на озброєння висотний розвідувальний літак радянських часів М-55 для того, щоб використовувати у війні з Україною.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що росіяни використовували літак М-55 як дослідницьку платформу для вивчення землі. Однак нещодавно була зафіксовано, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах.

Як вважають у розвідці Британії, критичним недоліком російської стратегії є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження та виявлення цілей.

"Це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами. Існує реальна можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії у розвідці в українському небі, адже робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані", - підкреслили у розвідці Британії.

Там вважають, що при цьому М-55 виконуватиме місії з відносно безпечного повітряного простору Росії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія прискорила інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400 через побоювання, що незабаром Україна отримає від західних партнерів сучасні винищувачі F-16.