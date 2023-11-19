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Британська розвідка розповіла, навіщо армія РФ розконсервовує літак радянських часів М-55
Країна-агресор РФ планує повернути на озброєння висотний розвідувальний літак радянських часів М-55 для того, щоб використовувати у війні з Україною.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
Зазначається, що росіяни використовували літак М-55 як дослідницьку платформу для вивчення землі. Однак нещодавно була зафіксовано, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах.
Як вважають у розвідці Британії, критичним недоліком російської стратегії є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження та виявлення цілей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами. Існує реальна можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії у розвідці в українському небі, адже робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані", - підкреслили у розвідці Британії.
Там вважають, що при цьому М-55 виконуватиме місії з відносно безпечного повітряного простору Росії.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія прискорила інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400 через побоювання, що незабаром Україна отримає від західних партнерів сучасні винищувачі F-16.