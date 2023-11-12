Розвідка Британії проаналізувала ймовірну долю "вагнерівців"

Станом на кінець жовтня 2023 року значна частина великих підрозділів приватної військової компанії “Вагнер”, ймовірно, була інтегрована в командну структуру Нацгвардії Росії, а також відновила активний процес вербування.

Про це повідомляє управління розвідки Великої Британії.

Зазначається, що це підрозділ "Вагнера" під Росгвардією можливо очолює Павло Пригожин, син покійного власника Євгена Пригожина.

Інші групи бойовиків з "Вагнера" з великою ймовірністю приєдналися до іншої російської приватної військової компанії "Редут". Згідно з розслідуванням Радіо Вільна Європа, в наступний період "Редут" нараховує близько 7000 осіб.

"1 листопада 2023 року глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики ПВК "Вагнер" приєдналися до чеченського спецназу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня 2023 року, Кадиров заявив, що 170 колишніх бойовиків Вагнера вже перейшли до Ахмата", - йдеться в повідомленні.

Розвідка наголошує, що РФ тепер здійснює більш жорсткий контроль над діяльністю "Вагнера" та колишнім персоналом після заколоту в липні 2023 року та подальшої смерті керівництва Вагнера в серпні 2023 року.

Літак, на якому був Пригожин, розбився в Росії

23 серпня в Тверській області Росії зазнав аварії приватний літак Embraer, на на борту якого нібито знаходився Пригожин. Також росЗМІ стверджують, що нібито літак з Пригожиним на борту зазнав катастрофи, тому що його збила місцева ППО.

В Росавіації стверджують, що нібито на борту знаходився засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ вбити очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина для того, щоб відновити власну владу після заколоту та помститися за приниження.

Зауважимо, в українській розвідці вважають, що аварія літака з керівництвом "вагнерівців" - це зумисний терористичний акт.