Влада Австрії закликала Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з Олегом Дерипаскою

Австрійська влада, побоюючись негативної реакції з боку США, закликала Raiffeisen Bank International (RBI) відмовитися від угоди, пов'язаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що найбільший західний банк у Росії хоче придбати частку в будівельній групі Strabag, пов’язаній з Олегом Дерипаскою, за 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів США). Ця суперечлива угода поновила міжнародний тиск на австрійський банк.

Strabag є однією з найбільших європейських будівельних фірм, яка побудувала Олімпійський стадіон для зимових ігор у Сочі та розкішні апартаменти в Москві.

Міністерство фінансів США раніше розкритикувало угоду, оскільки проти Дерипаски запроваджено санкції, що загострило напруженість між Вашингтоном і Raiffeisen Bank, яке вже перебуває під пильною увагою американського агентства із застосування санкцій OFAC.

Останніми тижнями офіційні особи центрального банку Австрії попереджали Raiffeisen Bank що угода може призвести до негативних наслідків, якщо США оштрафує банк.

Інші австрійські офіційні особи також приватно застерегли банк від угоди, вважаючи, що це може бути оголошено порушенням санкцій.

Влада США має право оштрафувати банк, або може навіть піти на більш радикальний крок – припинити доларові платежі.

Як пише видання, ситуація навколо Raiffeisen Bank стала незручною для Австрії, враховуючи міжнародну критику країни за надмірну дружбу з РФ.

А така зміна тону у Відні, де офіційні особи та міністри досі намагалися стримати міжнародний тиск на Raiffeisen Bank, стала справжнім викликом для банку.

Strabag позбувся Дерипаски

Підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска передав свої акції в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag компанії-посереднику, що може бути першим кроком до угоди з австрійською банківською групою Raiffeisen Bank International у її намірах вивести з Росії прибутки.

Кіпрська фірма Rasperia Trading Limited, яка контролюється Дерипаскою, передала свою частку в Strabag компанії "Іліадіс".

Документи російської компанії показують, що "Іліадіс" була зареєстрована як компанія 12 липня 2023 року.

Однак база даних SPARK російських компаній інформаційного агентства "Інтерфакс" показує, що "Іліадіс" володіє інвестиційною компанією під назвою "Атмосфера", зареєстрованою 29 лютого 2024 року в Усть-Лабінську, місті в Краснодарському краї Росії, де Дерипаска провів більшу частину свого дитинства.

Наразі представник Raiffeisen Bank повідомив, що "придбання акцій Strabag залишається предметом перевірки відповідності фінустанови".

Прес-секретар Дерипаски сказав, що олігарх "довгий час не мав нічого спільного зі Strabag" і не буде коментувати, описавши західні санкції проти нього як "повністю помилкові" та "засновані на неправдивій інформації".

Raiffeisen Bank: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку. Україна продовжує закликати найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.