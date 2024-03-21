США вимагають від Raiffeisen Bank відмовитися від угоди з Олегом Дерипаскою

США тиснуть на австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), найбільший західний банк, що залишився працювати в Росії, щоб той відмовився від планів купівлі віденської промислової компанії Strabag російського підсанкційного олігарха Олега Дерипаски за 1,5 мільярда євро.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що втручання Вашингтона, швидше за все, зірве одну з найбільших угод в Росії з початку війни в Україні та посилить тиск на австрійський банк, який обробляє мільярди євро міжнародних платежів для росіян.

Raiffeisen планує купити частку у віденській будівельній компанії Strabag, яку пов’язують з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

За словами джерел видання, останніми тижнями високопоставлені посадові особи Міністерства фінансів США підкреслили свою стурбованість угодою на зустрічах з банком та австрійською владою. Там зазначили, що Дерипаска перебуває під санкціями.

Представники уряду США, які вважають, що Дерипаска виграє від продажу, вимагали від банку надати деталі про осіб і компанії, залучені до угоди.

Якщо Raiffeisen, незважаючи на це, просуватиме угоду і буде доведено, що вона суперечить санкціям США, Вашингтон може накласти на банк штрафні обмеження.

Зважаючи на позицію США, один співрозмовник видання стверджує, що австрійська влада не дасть зеленого світла угоді, а інший сказав, що банк сам готується відмовитися від угоди.

Представник банку заявив, що він "старанно перевірив відповідність угоди зі Strabag усім застосовним санкціям до її підписання" і протягом останніх тижнів "проінформував усі відповідні органи влади, включаючи Міністерство фінансів США та OFAC (Управління з контролю за іноземними активами)".

Прессекретар Дєріпаскі, коментуючи інформацію Reuters, вказала на попередні заяви, в яких вона говорила, що олігарх не контролює компанію, яка володіє часткою Strabag, і назвала західні санкції помилковими і такими, що ґрунтуються на неправдивих звинуваченнях.

Речник Європейської комісії, яка контролює санкції ЄС проти олігархів, включно з Дерипаскою, заявив, що їй відомо про цю транзакцію, і вона "звернулася за роз'ясненнями до австрійської влади, відповідь якої ще не надійшла".

Райффайзен Банк: вихід із Росії

Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомствопішло на поступки й призупинило цей статус для банку. Україна закликала найбільший західний банк у Росії розірвати свої зв’язки з Москвою.

Джерело фото: ua.depositphotos.com