Raiffeisen Bank уклав угоду, яка має послабити його зв'язки з Росією

Raiffeisen Bank International (RBI) – один із європейських банків, які найбільше піддаються впливу Росії, придбає майже 28% акцій австрійської будівельної групи Strabag. Це має зменшити звʼязки обох компаній із РФ, пише Reuters.

RBI оголосив про плани придбати акції на 1,5 млрд євро через свою російську дочірню компанію. Це незвичайний крок, який зменшить капітал "дочки" Raiffeisen.

Частку Strabag продає російська компанія Rasperia Trading Limited, яка належить російському підсанкційному бізнесмену Олегу Дерипасці. Strabag шукала способи скоротити частку росіянина.

"З цією угодою RBI ще більше зменшує свою присутність у Росії", – заявили в банку.

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Raiffeisen Bank International заявив, що займатиметься можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу наприкінці березня 2023 року. Це сталося після тиску з боку австрійських інвесторів і Європейського центробанку.

У травні Reuters повідомляло, що RBI відмовився від ідеї продати російський підрозділ, не зумівши знайти покупця. Тому група планувала відокремити його та передати акціонерам.

За даними агентства, це хотіли зробити до вересня. Однак у липні стало відомо, що ці плани відкладали.

Як писали журналісти, протягом перших дев'яти місяців 2023 року на Росію припало 45% прибутку RBI. При цьому в третьому кварталі банк повідомив про скорочення обсягу кредитів у країні на 30% порівняно з попереднім роком.

У звʼязку з західними санкціями прибутки, які RBI отримує в РФ, залишаються в місцевій дочірній компанії.

Тим часом українське Нацагентство з питань запобігання корупції визнало Raiffeisen спонсором війни. Через це, за даними Reuters, Австрія блокувала ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Врешті українське відомство пішло на поступки й призупинило цей статус для банку.

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