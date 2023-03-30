Raiffeisen Bank визначився з подальшою присутністю в РФ

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) розглядає можливість продажу свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи та обіцяє зменшити свою бізнес-активність в країні-агресорі.

Про це йдеться в офіційній заяві RBI.

Зазначається, що фінустанова інтенсивно працювала над оцінкою всіх варіантів майбутнього Райффайзенбанку в Росії.

"Група РВІ і її зацікавлені сторони знаходяться в безпрецедентній ситуації, і ми розуміємо гостру потребу в прийнятті рішення, до якого призвела війна", - йдеться в заяві.

У ній наголошується, що RBI продовжить просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з Групи РБІ в повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами.

"Ми зобов’язуємося й надалі зменшувати свою бізнес активність в Росії, в той час як ми продовжуємо просувати такі потенційні угоди", - підкреслили в РВІ.

Наразі Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в Росії згідно умов своєї банківської ліцензії, а також буде підтримувати клієнтів, включаючи тих, на яких вплинуло зменшення бізнес активності в Росії.

У фінустанові визнають, що ринкові умови ведення бізнесу в Росії є дуже складними. Місцеві і міжнародні закони і норми, які регулюють умови продажу бізнесу в Росії, постійно змінюються.

"Група РВІ продовжить просувати потенційні угоди, які приведуть до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку від Групи РБІ використовуючи чотири принципи: управління Групою РБІ та відповідність нормативним вимогам, фінансова і нефінансова оцінка Групи РБІ, управління побічними ефектами на Групу РБІ та її оточення, і здатність упорядковано проводити будь-які процеси", - підкреслюється в заяві.

Після рішення Групи РБІ й надалі зменшувати бізнес активність в Росії, Райффайзенбанк Росія продовжить зменшувати позики клієнтам і зменшувати загальний об’єм транзакцій в іноземної валюті. Це призведе до скорочення розмірів надходжень від платіжного бізнесу Групи РБІ.

Раніше австрійська асоціація інвесторів вимагала від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International чітких заяв щодо подальшого бізнесу в Росії.

Своєю чергою Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб фінустанова згорнула свій бізнес у Росії.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.