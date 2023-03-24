Європейський центробанк намагається змусити Raiffeisen вийти з Росії — Reuters

Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб фінустанова згорнула свій бізнес у Росії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

До таких дій Європейський центробанк вдався після того, як в США висловили занепокоєння щодо бізнесу Raiffeisen у Росії.

Наразі ЄЦБ не наполягає, що Raiffeisen негайно залишив РФ, але хоче щонайменше отримати план дій щодо згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

"Поштовх з боку Вашингтона та ЄЦБ підвищує ставки для Австрії та її другого за величиною банку, який відіграє ключову роль у російській економіці, але також стає все більш суперечливим у міру того, як триває війна РФ в Україні", — зазначають у Reuters.

Представник Raiffeisen заявив, що фінустанова вивчає варіанти для свого бізнесу в Росії, "включаючи ретельно керований вихід", додавши, що банк вже скоротив кредитування в країні.

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International після вторгнення РФ в Україну продовжив працювати в Росії та офіційно визнав так звані "Л/ДНР". Це стало підставою для рішення НАЗК внести Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Крім того, НБУ констатував відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу Raiffeisen Bank з російського ринку. Тому, як наголосили в НАЗК, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму.

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