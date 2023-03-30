Raiffeisen Bank определился с последующим присутствием в РФ

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность продажи своего банка в России или его отделением от основной группы и обещает снизить свою бизнес-активность в стране-агрессоре.

Об этом говорится в официальном заявлении RBI.

Отмечается, что финучреждение активно работало над оценкой всех вариантов будущего Райффайзенбанка в России.

"Группа RBI и ее заинтересованные стороны находятся в беспрецедентной ситуации, и мы понимаем острую потребность в принятии решения, к которому привела война", – говорится в заявлении.

В нем отмечается, что RBI продолжит продвигать потенциальные соглашения, которые могли бы привести к продаже или обособлению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из Группы RBI в полном соответствии с местными и международными законами и нормами.

"Мы обязуемся и дальше уменьшать свою бизнес активность в России, в то время как мы продолжаем продвигать такие потенциальные соглашения", - подчеркнули в RBI.

Райффайзенбанк продолжит некоторые банковские операции в России согласно условиям своей банковской лицензии, а также будет поддерживать клиентов, включая тех, на которых повлияло уменьшение бизнес активности в России.

В финучреждении признают, что рыночные условия ведения бизнеса в России очень сложные. Местные и международные законы и нормы, регулирующие условия продаж бизнеса в России, постоянно изменяются.

"Группа RBI продолжит продвигать потенциальные соглашения, которые приведут к продаже или обособлению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка от Группы RBI используя четыре принципа: управление Группой RBI и соответствие нормативным требованиям, финансовая и нефинансовая оценка Группы RBI, управление по окружение и способность упорядоченно проводить любые процессы", - подчеркивается в заявлении.

После решения Группы RBI и дальше уменьшать бизнес активность в России, Райффайзенбанк Россия продолжит уменьшать ссуды клиентам и уменьшать общий объем транзакций в иностранной валюте. Это приведет к сокращению размеров поступлений от платежного бизнеса Группы RBI.

Ранее австрийская ассоциация инвесторов требовала от руководства банковской группы Raiffeisen Bank International четких заявлений по поводу дальнейшего бизнеса в России.

В свою очередь Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы финучреждение свернуло свой бизнес в России.

Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.