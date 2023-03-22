Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг во время своего выступления в Вене сообщил, что Россия всегда будет оставаться важной для Европы и думать иначе было бы заблуждением.

Шалленберг также на разрешения банка Raiffeisen Bank International прекратить деятельность в России, пишет Reuters.

"Глупо выделять кредитора для ведения бизнеса в России, тогда как многие другие западные фирмы делали то же самое", - сказал он.

Политик подчеркнул, что говорить о том, что России больше не будет, и мы можем разъединиться во всех сферах — это фейк. Хотя Австрия и ослабит связи с РФ, это не может произойти мгновенно и полностью.

"Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она и дальше будет оставаться нашим крупнейшим соседом. Она будет оставаться вторым по величине ядерным государством в мире", - отметил Шалленберг.

Издание отмечает, что некоторые австрийские чиновники питают надежды на скорейшее завершение войны и возвращение к нормальным отношениям с Россией. Австрия по-прежнему импортирует российский газ, хотя пытается сократить его в ближайшие годы.

Хотя Австрия является частью более широкого западного альянса, введя санкции против России после ее вторжения в Украину, большая часть ее компаний все еще ведет бизнес в России.

"Давайте по-настоящему. 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что разумно: ждут, сдерживают, ограничиваются", – подчеркнул Шалленберг.

В ГУР отметили, что в странах Европы продолжает активно действовать шпионская сеть РФ, пытающаяся помешать поставке западного оружия для Украины.