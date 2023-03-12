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Польша обнародует документы о российской коррупции в Европарламенте
Польша вскоре раскроет документы о влиянии российских служб, коррумпировавших евродепутатов.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью порталу i.pl.
Издание напоминает, что в декабре 2022 года ЕС потряс коррупционный скандал в Европарламенте. Такие страны как Катар и Марокко пытались повлиять на экономические и политические решения Европарламента, подкупая людей на важных должностях.
Бывший евродепутат, итальянец Пьер Антонио Панцери, один из ключевых фигурантов дела о коррупции, согласился сотрудничать с бельгийским правосудием в расследовании в обмен на помилование.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Моравецкий сообщил, что министр внутренних дел в скором времени покажет документы, связанные с делом.
"Сегодня мы знаем, что в коррупции евродепутатов также проявились российские следы. Наш министр внутренних дел вскоре раскроет документы о влиянии российских служб, коррумпировавших евродепутатов", - сказал Моравецкий.
На вопрос, идет ли речь о польских евродепутатах, он сказал, что информация касается нескольких евродепутатов, "но не из Польши".
Он также добавил, что многие люди бессознательно приобщаются к российской пропаганде, как в случае подрыва целесообразности защиты границы Польши.
"Белорусское нападение на польскую границу из-за искусственно вызванной миграции было прелюдией к российской агрессии против Украины. Это была попытка подорвать сплоченность Европейского Союза, а также попытка дестабилизировать Польшу, чтобы, когда Россия напала на Украину, мы больше не могли принимать украинских беженцев. Эта попытка провалилась, но, к сожалению, среди оппозиции остались журналисты и политические активисты, которые этого не понимают", – сказал премьер-министр Польши.
Отметим, Польша 9 марта начала строительство фортификационных заграждений на границе с Беларусью.
Кроме того, Польша с 10 февраля в одностороннем порядке закрыла один из крупнейших пунктов пропуска на границе с Беларусью "Бобровники" в знак протеста против приговора в РБ к восьми годам заключения известного белорусского журналиста польского происхождения Анджея Почобута.