Польща оприлюднить документи про російську корупцію в Європарламенті

Польща незабаром розкриє документи про вплив російських служб, які корумпували євродепутатів.

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Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю порталу i.pl.

Видання нагадує, що у грудні 2022 року ЄС сколихнув корупційний скандал у Європарламенті. Такі країни, як Катар і Марокко, намагалися вплинути на економічні та політичні рішення Європарламенту, підкуповуючи людей на важливих посадах.

Колишній євродепутат, італієць П’єр Антоніо Панцері, один із ключових фігурантів справи про корупцію, погодився співпрацювати з бельгійським правосуддям у розслідуванні в обмін на поблажливість.

Моравецький повідомив, що міністр внутрішніх справ незабаром покаже документи, пов’язані зі справою.

"Сьогодні ми знаємо, що в корупції євродепутатів також проявилися російські сліди. Наш міністр внутрішніх справ незабаром розкриє документи про вплив російських служб, які корумпували євродепутатів", - сказав Моравецький.

На запитання, чи йдеться про польських євродепутатів, він сказав, що інформація стосується кількох євродепутатів, "але не з Польщі".

Він також додав, що багато людей несвідомо долучаються до російської пропаганди, як у випадку з підривом доцільності захисту кордону Польщі.

"Білоруський напад на польський кордон через штучно викликану міграцію був прелюдією до російської агресії проти України. Це була спроба підірвати згуртованість Європейського Союзу, а також спроба дестабілізувати Польщу, щоб, коли Росія напала на Україну, ми більше не могли приймати українських біженців. Ця спроба провалилася, але, на жаль, серед опозиції залишилися журналісти та політичні активісти, які цього не розуміють", – сказав прем’єр-міністр Польші.

Зазначимо, Польща 9 березня розпочала спорудження фортифікаційних загороджень на кордоні з Білоруссю.

Крім того, Польща з 10 лютого в односторонньому порядку закрила один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю “Бобровнікі” на знак протесту проти засудження в РБ до восьми років ув’язнення відомого білоруського журналіста польського походження Анджея Почобута.