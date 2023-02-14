Шпионская сеть РФ в Европе пытается сорвать поставки оружия Украине, - ГУР

В странах Европы продолжает активно действовать шпионская сеть РФ, пытающаяся помешать поставке западного оружия для Украины.

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Об этом сообщил представитель военной разведки Украины Андрей Черняк в интервью греческому изданию "Iefimerida".

"Одна из основных целей россиян - повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также на общественное мнение. Поэтому россияне много вкладывают в работу со СМИ. Существуют случаи, когда завербованные россиянами журналисты иностранных СМИ идут на работу с единственной задачей, - это поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России", - отметил он.

По его словам, в последнее время российская шпионская сеть сосредоточилась на нейтрализации путей поставки западного оружия, которое предоставляют Украине партнеры.

"Россию интересует вся Европа как "зона влияния". Если она покорит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше. И мы знаем, что (президент РФ Владимир, – ред.) Путин имел такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас", – добавил Черняк.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности.