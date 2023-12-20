Raiffeisen Bank заключил сделку, которая должна ослабить его связи с Россией

Raiffeisen Bank International (RBI) – один из европейских банков, наиболее подверженных влиянию России, приобретет почти 28% акций австрийской строительной группы Strabag. Это должно уменьшить связи обеих компаний с РФ, пишет Reuters.

RBI объявил о планах приобрести акции на 1,5 млрд евро из-за своей российской дочерней компании. Это необычный шаг, который уменьшит капитал "дочки" Raiffeisen.

Долю Strabag продает российская компания Rasperia Trading Limited, принадлежащая российскому подсанкционному бизнесмену Олегу Дерипаске. Strabag искала способы сократить долю россиянина.

"С этим соглашением RBI еще больше уменьшает свое присутствие в России", – заявили в банке.

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Raiffeisen Bank International заявил, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса в конце марта 2023 года. Это произошло после давления со стороны австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

В мае Reuters сообщало, что RBI отказался от идеи продать российское подразделение, не сумев найти покупателя. Поэтому группа планировала его отделить и передать акционерам.

По данным агентства, это хотели сделать до сентября. Однако в июле стало известно, что эти планы отложили.

Как писали журналисты, за первые девять месяцев 2023 года на Россию пришлось 45% прибыли RBI. При этом в третьем квартале банк сообщил о сокращении объема кредитов в стране на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с западными санкциями доходы, которые RBI получает в РФ, остаются в местной дочерней компании.

Тем временем украинское Нацагентство по предотвращению коррупции признало Raiffeisen спонсором войны. Поэтому, по данным Reuters, Австрия блокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против РФ. В конце концов украинское ведомство пошло на уступки и приостановило этот статус для банка.

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