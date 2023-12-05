Digital banking 2024. Как цифровые банки планируют развивать сервисы будущего

Появление искусственного интеллекта коренным образом изменило развитие цифровых отраслей экономики. Одна из них – digital banking. Теперь участники рынка должны еще больше заботиться о безопасности клиентов, создавать понятные и удобные приложения, а также продолжать развивать украинский финтех с учетом евроинтеграционных процессов. Delo.ua решила разобраться, какие тренды станут ключевыми для digital banking в 2024 году и как помогут отрасли уверенно идти вверх.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Думаем о Open Banking

Сейчас финтех готовится к важному событию, которое в августе 2025 года. Речь идет об изменениях в направлении открытых финансов. Дело в том, что Национальный банк Украины активно работает над темой открытого банкинга .

"Наше видение такое: открытый банкинг - это один из шагов к открытым финансам. Что сейчас происходит? Законом "О платежных услугах" предусмотрено, что с 1 августа 2025 года все банки должны открыть свои API . Это нужно, чтобы все игроки рынка могли со своим решением, интересным для потребителя, присоединиться к любому банку. Поэтому стандарты открытия API для всех банков должны быть одинаковыми", - рассказал заместитель председателя правления НБУ Алексей Шабан во время Digital Banking Conference.

Чтобы такие изменения можно было реализовать в Украине, регулятор взял за основу опыт Berlin Group и других институтов из европейских стран. Ранее в Европе открытие могло происходить сверху или рынок сам самоорганизовывался, отмечает Шабан.

"Мы пошли по этому же пути. Но этот опыт оптимизируем для украинского рынка. Нашей дорожной картой предусмотрено, что Национальный банк устанавливает определенные рамки, далее участники рынка - банки - работают и договариваются о стандартах открытых API", - продолжает Шабан.

По его словам, речь идет не только о технической спецификации. В том числе на безвозмездной основе должен открываться и минимальный набор так называемых базовых API. Все остальное, дополнительное – это будут коммерческие API. Они тоже потом будут стандартизироваться, но банки могут за это брать деньги.

"Все равно определенный объем информации должен открываться на безвозмездной основе со стороны банков. Это будет стандартизировано", - акцентирует Шабан.

Со своей стороны, НБУ должен утвердить эти спецификации. Но регулятор планирует утвердить результаты консенсуса, который банки должны достичь между собой.

"Мы считаем, что этот процесс должен состояться где-то весной 2024 года. Тогда у банков будет время, где-то год-полтора, чтобы успеть открыть API в определенный законом срок", - объясняет банкир.

Шабан уверен, что в августе 2025 года украинские банки смогут открыть доступ как к информации на счетах, а также для инициирования транзакций.

Но надо помнить, что:

1) Разрешение на получение доступа к счету дает только владелец счета, то есть клиент.

2) Получить доступ смогут только участники платежного рынка, которые пройдут определенную необходимую авторизацию – либо для доступа к информации по счету, либо для инициирования платежной операции.

"Пока это главные ожидаемые изменения в направлении открытых финансов, но такие изменения будут происходить и дальше", - говорит Шабан.

Как open banking может быть полезен клиентам

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua объясняет, что сейчас банки должны обсудить, какие стандартизированные данные клиентов будут передаваться через API и какой именно стандарт данных будет в рамках open banking. То есть все банки должны передавать данные в одном формате, измерении, с одинаковыми названиями и т.д.

К примеру, это может быть уровень дохода, количество и даты транзакций, контрагенты, суммы, комиссии, остатки средств на счетах, депозиты и т.д. Далее банки должны добиться консенсуса, а НБУ введет этот перечень данных в законодательное поле. Все эти новации на рынке финтеха заработают в августе 2025 года. Как вся эта система будет действовать на практике?

Для понимания Андрей Шевчишин приводит такой пример. Представьте, что в 2025 году компания разработала и запустила приложение, которое помогает клиенту подобрать лучшее предложение по депозиту в Украине и оформить этот депозит в один клик. При этом клиент имеет средства на разных счетах разных банков. Тогда приложение, например, сможет сконцентрировать нужную сумму на одном счете и разместить деньги на депозите.

Но чтобы такой расчет был реальным и объективным, приложение должно получить банковскую информацию о клиенте, проанализировать ее, сравнить с существующими вариантами по депозитам на рынке и предложить самый выгодный депозит. Тогда приложение может запросить у гражданина разрешение на получение банковских данных.

Такое разрешение может предоставить только человек как владелец счетов в банках. Если человек одобрит такое разрешение, программа получит необходимую информацию именно через API. Но перечень таких данных будет стандартизирован, поскольку после консенсуса банков его официально согласовывает НБУ.

По словам эксперта, технически согласование клиента поделиться банковской информацией с приложением должно выглядеть, как, например, сейчас проходит верификация через "Дію". Такое согласование может происходить либо однократно при активизации приложения, либо при выполнении каждой операции в отдельности.

"Но не все приложения смогут получить доступ к банковской информации даже с разрешения человека. Такие возможности получат только участники финтех-рынка, которые будут иметь необходимые разрешения, лицензии, авторизации на осуществление соответствующей деятельности. Это необходимо для безопасности данных на уровне самих разработчиков, чтобы приложение не запустили мошенники", - говорит Шевчишин.

Чтобы система работала стабильно, участники финтех-рынка должны уделить особое внимание вопросам кибербезопасности, чтобы хакеры не смогли украсть данные о клиентах в тот момент, когда они передаются из банка в приложение именно через API, продолжает Шевчишин. Если отрасль сможет минимизировать такие риски, тогда Open Banking в Украине будет иметь большие перспективы, поскольку можно запускать разнообразные финансовые продукты, которые будут пользоваться большим спросом среди пользователей.

Двигаемся в направлении Евросоюза

Украинский digital banking должен учитывать тот факт, что Украина идет в направлении членства в ЕС. Так что все игроки в этой области уже сейчас должны ориентироваться на европейское законодательство, считает директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан . Это важно, поскольку в будущем границы с Европой будут исчезать, услуги цифрового банкинга станут более востребованы, если учитывать шесть миллионов уехавших за границу украинцев после 24 февраля. К этим евроинтеграционным изменениям сектор digital banking должен готовиться заранее.

"Это будет для нас большой челлендж. Речь идет об адаптации технологии, методологии, финансового мониторинга и т.д. Но этот путь предстоит пройти", - считает Рубан.

Создаем суперприложения

В нашей стране сектор цифрового банкинга будет создавать новые приложения, которые станут простыми, удобными и понятными, уверен глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний Ростислав Дюк. И этот тренд основан на определенных этапах развития отечественной финтех-индустрии.

"Когда мы начинали в 2017 году двигать развитие финтеха в Украине, у нас была дискуссия с одним из исполнительных директоров МВФ в Вашингтоне. Он сказал: "Сейчас все это в одном приложении. Дальше все это трансформируется во многие кнопочки, финтехи в телефоне. Затем тебе надоест листать экраны, оно снова все пойдет в одно приложение". То есть сейчас эта философия мигрирует в философию суперапа, поскольку диджитал банкинг трансформируется в суперап", - говорит Дюк.

"В таких условиях в Украине будут появляться интересные финансовые сервисы. Например, страховые компании интегрируются в эту диджитал историю. Но не хочется, чтобы в Украине, условно, было три кейса. Хочется, чтобы этот тренд перерастал в индустрию. И такие перспективы вполне реальны. Ростислав Дюк глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний

Сосредоточимся на вопросах безопасности

Дальнейшее развитие цифрового банкинга в Украине нуждается в том, чтобы участники рынка сфокусировались на теме безопасности, говорит член правления ОТП Банка Олег Клименко. Этот тренд усиливается, поскольку раньше риски для украинцев ограничивались наличием карты. То есть, если человек потерял карту, ее могли найти и снять деньги. Но сейчас социальная инженерия вышла за пределы карты. Фактически благодаря диджитализации социнженерия связана почти со всеми остатками на счетах клиента.

Логично, что в 2024 году тема безопасности будет топовой, поскольку это направление помогает отрасли стабильно развиваться: "Игроки на рынке должны заботиться о безопасности денег клиентов. В частности, банки должны постоянно учить людей соблюдать правила кибербезопасности", - говорит банкир.

В общем, вопрос безопасности – сверхважный тренд в digital banking в будущем , потому что попасть на мошенников может кто угодно, даже клиенты, связанные с развитием банков или технологий. Не стоит недооценивать мошенников, ведь преступная кибериндустрия построила серьезные схемы, помогающие выманивать необходимые данные с целью похищения денег.

Внедряем искусственный интеллект

Разумные технологии уже коренным образом изменяют определенные рутинные процессы в цифровом банкинге Украины, помогают налаживать коммуникации с клиентами и развивать бизнес. Этот тренд подтверждает опыт банков.

Олег Клименко из ОТП Банка приводит интересный пример. ИИ может продуктивно работать с эмоциями клиентов. Представим, что клиент банка звонит в колл-центр с целью решения своей проблемы. Дальше у него происходит разговор с менеджером. В этом случае ИИ может анализировать вопросы и ответы с точки зрения эмоций собеседников. Как это происходит?

Первый этап. Искусственный интеллект может перевести разговор менеджера банка с клиентом из голоса в текст.

Второй этап. Эта модель может разложить этот разговор на составляющие и "увидеть":

какие вопросы задал клиент менеджеру,

какие варианты решения проблемы предложил менеджер клиенту,

были ли такие предложения оптимальными для клиента,

какими были эмоции клиента и менеджера во время разговора и т.д.

"Зная эмоцию клиента, можно развивать бизнес. Ведь если в конце разговора с оператором банка человек остается недовольным, поддерживать эффективную коммуникацию с таким клиентом или продать ему какой-либо продукт/услугу - очень сложно. Так что развитие отношений между банком и человеком становится под вопросом. А это большой минус для репутации и доходов бизнеса", – говорит Клименко.

В общем, кроме анализа поведения клиента банка, искусственный интеллект может помогать в обработке больших данных, оптимизации рутины сотрудников и т.д.

Развиваем финтех-возможности

Украинский digital banking должен предлагать новые сервисы, поскольку люди хотят быстро и просто рассчитываться за услуги и товары в любом месте и в любой ситуации. Так какие инновационные возможности ждут клиенты цифровых банков ?

В частности, Ростислав Дюк говорит, что ему не хватает инструментов, позволяющих удобно инвестировать в акции. Подобные технологии развивались до 24 февраля. Рынок был заинтересован в разработке соответствующей инфраструктуры.

"Сейчас развития этого инструмента не хватает. ОВГЗ – классная штука, ее нужно использовать, чтобы поддерживать государство. Но для нормального инвестиционного портфеля нужно больше инструментов", - считает Дюк.

В свою очередь, Алексей Рубан из NovaPay считает, что диджитал банкинг должен активнее внедрять сервисы в оффлайне. Так, имеет смысл реализовывать разные варианты для удобного расчета, скажем, в магазине рядом с домом или на рынке.

"Например, на рынке у продавца есть смартфон. Почему я не могу приложить смартфон к смартфону, чтобы произошел расчет? Такие возможности должны стать фокусом для банков и финтеха, потому что там находится много кэша, поэтому эта ниша интересна", - говорит Рубан.

А Алексей Шабан из НБУ отметил, что на столичных рынках уже появляются цифровые сервисы. В частности, на рынке на Печерске есть люди, которые вешают не просто номер карты, а QR-код для оплаты через банк.