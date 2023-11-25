Не пригодилось: Минобороны передаст НБУ на переплавку стоматологическое золото на 3,5 миллиона гривен (ФОТО)

Министерство обороны планирует до конца этого года передать Национальному банку Украины более 1,4 кг стоматологического золота ориентировочной стоимостью 3,5 миллиона гривен. Об этом сообщает Forbes.ua со ссылкой на начальника управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Минобороны Олега Коваля.

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По его словам, это золото закупалось для стоматологических кабинетов поликлиник ВСУ согласно нормативным документам министерства. Закупки производились до 2013 года, после чего заявок на них не поступало.

Как рассказал чиновник, в 2017 году командование Медицинских сил ВСУ собрало остатки золота со всех стоматкабинетов поликлиник Минобороны и передало его в управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества.

По словам Коваля, драгметалл хранился на одном из складов Минобороны, пока в марте 2022 года в него не попало семь российских ракет. Однако само помещение с золотом тогда не пострадало.

При этом представитель Минобороны отметил, что раньше никто не хотел браться за передачу золота в НБУ, потому что в этом усматривались риски. Сейчас же ведомство ведет переговоры с финрегулятором о выкупе им до конца года металла, после чего будет осуществлен его аффинаж (очистка от примесей) и переплавка в золотовалютные резервы.

80% вырученных средств министерство планирует направить в государственный бюджет, еще 20% - а в специальный фонд Минобороны, средства из которого будут распределены на финансовые программы ведомства.

Всего же, как сообщил глава управления отчуждения и утилизации избыточного имущества, на его учете сейчас находится около 541 тонны лома с содержанием драгоценных металлов.

Министерство разослало запросы по медицинским учреждениям воинских частей с просьбой подсчитать запасы драгоценных металлов, чтобы в дальнейшем передать их в это управление.

Напомним при этом, что летом один из крупнейших банков США JPMorgan прогнозировал, что к концу 2023 года цена на золото превысит 2000 долларов за унцию и достигнет дальнейших рекордов в 2024 году.