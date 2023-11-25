Не знадобилося: Міноборони передасть НБУ на переплавку стоматологічне золото на 3,5 мільйона гривень (ФОТО)

Міністерство оборони планує до кінця цього року передати до Національного банку України понад 1,4 кг стоматологічного золота орієнтовною вартістю 3,5 мільйона гривень. Про це повідомляє Forbes.ua з посиланням на начальника управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна Міноборони Олега Коваля.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

За його словами, це золото закуповувалося для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ згідно нормативних документів міністерства. Закупівлі здійснювалися до 2013 року, після чого заявок на них не надходило.

Як розповів чиновник, у 2017 році командування Медичних сил ЗСУ зібрало залишки золота з усіх стоматкабінетів поліклінік Міноборони та передало його в управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна.

За словами Коваля, дорогоцінний метал зберігався на одному зі складів Міноборони, поки у березні 2022 року у нього не влучило сім російських ракет. Однак саме приміщення із золотом тоді не постраждало.

При цьому представник Міноборони зазначив, що раніше ніхто не хотів братися за передачу золота до НБУ, бо в цьому вбачалися ризики. Зараз же відомство веде перемовини з фінрегулятором про викуп ним до кінця року металу, після чого буде здійснено афінаж (очищення від домішок) та переплавлення у золотовалютні резерви.

80% виручених коштів міністерство планує спрямувати до державного бюджету, ще 20% – а на спеціальний фонд Міноборони, кошти з якого будуть розподілені на фінансові програми програми відомства.

Всього ж, як повідомив очільник управління відчуження й утилізації надлишкового майна, на його обліку зараз перебуває близько 541 тонни елементів брухту з вмістом дорогоцінних металів.

Міністерство наразі розіслало запити по медичних установах військових частин з проханням порахувати запаси дорогоцінних металів, щоб у подальшому передати їх до цього управління.

Нагадаємо при цьому, що влітку один з найбільших банків США JPMorgan прогнозував, що до кінця 2023 року ціна на золото перевищить 2000 доларів за унцію та досягне подальших рекордів у 2024 році.