Музей у Нідерландах скасував борги за зберігання "скіфського золота"

Міністерство культури та інформаційної політики і археологічний музей Амстердамського університету домовились про повернення "Скіфського золота" в Україну. При цьому музей не стягуватиме кошти за 9 років зберігання колекції.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

Зазначається, що МКІП та Музей Алларда Пірсона – археологічний музей Амстердамського університету, домовились про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ. З 2014 року вони експонувалися на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі» у Нідерландах.

Документ про це підписали т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв та виконувач обовʼязків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Вірмен.

"Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ «Центральний музей Тавриди», «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» та Національного заповідника «Херсонес Таврійський»", - уточнюють в Мінкульті.

Там зауважують, що повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Він об’єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти.

"Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як «скіфське золото», додому в Україну.Розвиваємо культурну дипломатію разом та повертаємо українські культурні скарби», – повідомив Ростислав Карандєєв.

Він висловив вдячність Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом 9 років, а також за рішення нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів.

Повернення "Скіфського золота" в Україну

Верховний суд Нідерландів 9 червня підтримав рішення попередньої інстанції у справі про "скіфське золото" з колекції музеїв Автономної Республіки Крим та постановив передати історико-культурну цінність Україні.

До експозиції "Скіфське золото" входить понад 560 предметів з музейного фонду України, які з 2013 року перебувають на території Нідерландів. Після окупації Криму Росією Україна відстоювала своє право на експонати, щоб завадити віддати їх підконтрольним державі-окупанту музеям.

Від України над поверненням експонатів додому працювали МКІП, Мін'юст, МЗС, а також адвокати з Нідерландів та України.

Міністерство юстиції України вело перемовини з нідерландського стороною щодо повернення "скіфського золота" без сплати музею Амстердама за утримання експонатів.

Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв повідомив, що колекцію "Скіфське золото" найближчим часом повернуть із Нідерландів до України, українці зможуть побачити її у Національному музеї історії України.